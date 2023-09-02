تاوامبا يودع جماهير التعاون قبل مباراة الوحدة اليوم

حفز نادي التعاون جماهيره لحضور مباراة الفريق الأول لكرة القدم ضد نظيره الوحدة، من أجل توديع المهاجم الكاميروني لياندر تاوامبا.

تاوامبا يودع الجمهور اليوم

وأكد نادي التعاون عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، أن تاوامبا سيتواجد بعد نهاية تمارين الإحماء، لتوديع الجماهير، مضيفًا: “الأسد في انتظاركم”، وذلك لتحفيز الجمهور لشراء التذاكر المتبقية.

وكان التعاون قد وافق على رحيله مهاجمه تاوامبا إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأخدود في الميركاتو الصيفي الحالي، وشارك معه بالأمس ضد الرياض، وهز الشباك، ليقوده لتحقيق أول فوزه في تاريخه بدوري المحترفين.

وخاض تاوامبا صاحب الـ33 عامًا، 5 مواسم مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون، وشارك معه في 158 مباراة، ونجح في تسجيل 82 هدفًا، ليكون الهداف التاريخي لسكري القصيم، كما قدم 20 تمريرة حاسمة.

مباراة التعاون ضد الوحدة

ومن المقرر أن تُقام مباراة التعاون ضد الوحدة عند الساعة التاسعة مساء اليوم السبت، على ملعب نادي التعاون في بريدة، وذلك في إطار منافسات الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 10 نقاط، فيما يتواجد الوحدة في المركز السابع برصيد 6 نقاط.