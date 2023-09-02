Icon

الأمير جلوي بن عبدالله بن جلوي في ذمة الله Icon أرجنتيني يقود مباراة الحزم ضد النصر Icon “تسلا” تكشف عن نسخة معدلة من سيارتها موديل 3 Icon كلوب عن رحيل محمد صلاح للاتحاد: لا شيء يدعو للقلق Icon برتغالي يدير مباراة الفتح ضد الأهلي Icon حالة مطرية على نجران تستمر حتى التاسعة مساء Icon Ipsos: السعودية أكثر الشعوب شغفًا بكرة القدم Icon تحذير.. جرعة المكملات الزائدة قد تزيد نمو السرطان Icon بـ900 منتج إعلامي.. “تعليم الرياض” يصدر التقرير الإعلامي التفاعلي لانطلاقة العام الدراسي Icon كلاسيكو الدوري السعودي للمحترفين حديث العالم Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
بعد انتقاله إلى صفوف الأخدود

تاوامبا يودع جماهير التعاون قبل مباراة الوحدة اليوم

السبت ٢ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٠٨ مساءً
تاوامبا يودع جماهير التعاون قبل مباراة الوحدة اليوم
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

حفز نادي التعاون جماهيره لحضور مباراة الفريق الأول لكرة القدم ضد نظيره الوحدة، من أجل توديع المهاجم الكاميروني لياندر تاوامبا.

تاوامبا يودع الجمهور اليوم

وأكد نادي التعاون عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، أن تاوامبا سيتواجد بعد نهاية تمارين الإحماء، لتوديع الجماهير، مضيفًا: “الأسد في انتظاركم”، وذلك لتحفيز الجمهور لشراء التذاكر المتبقية.

قد يهمّك أيضاً
إيداع معاشات الضمان الاجتماعي شاملاً دعم الحقيبة والكهرباء وحليب الأطفال

إيداع معاشات الضمان الاجتماعي شاملاً دعم الحقيبة والكهرباء وحليب الأطفال

19 مباراة اليوم في كأس الرابطة الإنجليزية

19 مباراة اليوم في كأس الرابطة الإنجليزية

تاوامبا
اللاعب الكاميروني – المصدر @AltaawounFC

وكان التعاون قد وافق على رحيله مهاجمه تاوامبا إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأخدود في الميركاتو الصيفي الحالي، وشارك معه بالأمس ضد الرياض، وهز الشباك، ليقوده لتحقيق أول فوزه في تاريخه بدوري المحترفين.

وخاض تاوامبا صاحب الـ33 عامًا، 5 مواسم مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون، وشارك معه في 158 مباراة، ونجح في تسجيل 82 هدفًا، ليكون الهداف التاريخي لسكري القصيم، كما قدم 20 تمريرة حاسمة.

تاوامبا مع الأخدود
المهاجم الكاميروني مع الأخدود – المصدر @ALAKHDOUD

مباراة التعاون ضد الوحدة

ومن المقرر أن تُقام مباراة التعاون ضد الوحدة عند الساعة التاسعة مساء اليوم السبت، على ملعب نادي التعاون في بريدة، وذلك في إطار منافسات الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 10 نقاط، فيما يتواجد الوحدة في المركز السابع برصيد 6 نقاط.

التعاون
لاعبو التعاون – المصدر @AltaawounFC

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

نونو سانتو وغروهي والعييري الأفضل في شهر أغسطس
آخر الاخبار

نونو سانتو وغروهي والعييري الأفضل في شهر...

آخر الاخبار
توقعات برياح وأتربة على المدينة المنورة حتى مساء الغد
السعودية اليوم

توقعات برياح وأتربة على المدينة المنورة حتى...

السعودية اليوم
جيسوس: نيمار لن يشارك مع الهلال بالأيام القادمة
الرياضة

جيسوس: نيمار لن يشارك مع الهلال بالأيام...

الرياضة
25 مليون ريال انخفاض أرباح شركة بوان
السوق

25 مليون ريال انخفاض أرباح شركة بوان

السوق
6 أعراض تؤكد فشل القلب
صحة وطب‎

6 أعراض تؤكد فشل القلب

صحة وطب‎
تخزين السيارات بالوكالات وبيعها بسعر باهظ يثير استياء المستهلكين
السعودية اليوم

تخزين السيارات بالوكالات وبيعها بسعر باهظ يثير...

السعودية اليوم
ترتيب الدوري السعودي للمحترفين بعد مباريات الخميس
الرياضة

ترتيب الدوري السعودي للمحترفين بعد مباريات الخميس

الرياضة
إنريكي: نيمار لاعب عالمي ورحيله مفيد للجميع
الرياضة

إنريكي: نيمار لاعب عالمي ورحيله مفيد للجميع

الرياضة