تايوان تحتشد بكامل جنودها وقوتها بسبب إعصار هايكوي

استعدت تايوان لإعصار هايكوي، بحشد الجنود والمركبات البرمائية والقوارب المطاطية مع اقترابه من الجزيرة، مع إجلاء الآلاف من السكان.

إجلاء الآلاف بسبب إعصار هايكوي

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، أعلنت السلطات في تايوان إجلاء نحو 3 آلاف شخص من 7 مدن في الجزيرة صُنفت كمناطق شديدة الخطورة، وذلك قبل وصول إعصار هايكوي المتوقّع أن يضرب الجزيرة في وقت لاحق اليوم الأحد.

كما ألغت السلطات أكثر من 200 رحلة طيران داخلية وأغلقت المدارس ومكاتب العمل في جنوب الجزيرة وشرقها.

يأتي ذلك في وقت توقّعت تايبيه أن يُشكّل إعصار هايكوي تهديدًا لمعظم أجزاء البلاد بسبب ما سيجلبه من رياح وأمطار شديدة.

عاصفة ضعيفة عن ساولا

ومن المتوقع أن يصل هايكوي إلى اليابسة في المنطقة الجبلية ذات الكثافة السكانية المنخفضة أقصى جنوب شرقي تايوان في وقت متأخر من بعد ظهر اليوم الأحد، وألغت الأقاليم والمدن في الشرق والجنوب الدراسة وأعلنت اليوم عطلة من العمل.

ووثقت مقاطع فيديو متداولة، الرياح العاتية التي استبقت إعصار هايكوي في تايوان.

وهايكوي عاصفة أضعف بكثير من إعصار ساولا، الذي ضرب هونغ كونغ وإقليم قوانغدونغ بجنوب الصين أمس السبت.

ومن المتوقع أن يكون هايكوي مجرد إعصار من الفئة الأولى أو الثانية عندما يضرب تايوان.

وقالت الحكومة التايوانية إنه تم بالفعل إجلاء 2868 شخصًا من المناطق السكنية التي تقع بشكل رئيسي في الجنوب والشرق.