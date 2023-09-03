الجاسر يدشن نظام الاتصالات الإدارية ناقل يورجن كلوب يوافق على رحيل محمد صلاح للاتحاد جارسيا يكسف سبب خسارة نابولي ضد لاتسيو تايوان تحتشد بكامل جنودها وقوتها بسبب إعصار هايكوي مساند: طالب الفسخ يتحمل تكلفة إلغاء العقد توضيح من هدف بشأن إيقاف إعانة البحث عن عمل بعد مرور عامين من التخرج فينالدوم: يسعدني بدء فصل جديد في مسيرتي ضبط 77 مخالفًا لنظام البيئة خلال أسبوع انطلاقة مميزة لـ ساديو ماني مع النصر جامعة العلوم التطبيقية في البحرين تتلقى طلبات القبول
استعدت تايوان لإعصار هايكوي، بحشد الجنود والمركبات البرمائية والقوارب المطاطية مع اقترابه من الجزيرة، مع إجلاء الآلاف من السكان.
وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، أعلنت السلطات في تايوان إجلاء نحو 3 آلاف شخص من 7 مدن في الجزيرة صُنفت كمناطق شديدة الخطورة، وذلك قبل وصول إعصار هايكوي المتوقّع أن يضرب الجزيرة في وقت لاحق اليوم الأحد.
كما ألغت السلطات أكثر من 200 رحلة طيران داخلية وأغلقت المدارس ومكاتب العمل في جنوب الجزيرة وشرقها.
يأتي ذلك في وقت توقّعت تايبيه أن يُشكّل إعصار هايكوي تهديدًا لمعظم أجزاء البلاد بسبب ما سيجلبه من رياح وأمطار شديدة.
ومن المتوقع أن يصل هايكوي إلى اليابسة في المنطقة الجبلية ذات الكثافة السكانية المنخفضة أقصى جنوب شرقي تايوان في وقت متأخر من بعد ظهر اليوم الأحد، وألغت الأقاليم والمدن في الشرق والجنوب الدراسة وأعلنت اليوم عطلة من العمل.
ووثقت مقاطع فيديو متداولة، الرياح العاتية التي استبقت إعصار هايكوي في تايوان.
وهايكوي عاصفة أضعف بكثير من إعصار ساولا، الذي ضرب هونغ كونغ وإقليم قوانغدونغ بجنوب الصين أمس السبت.
ومن المتوقع أن يكون هايكوي مجرد إعصار من الفئة الأولى أو الثانية عندما يضرب تايوان.
وقالت الحكومة التايوانية إنه تم بالفعل إجلاء 2868 شخصًا من المناطق السكنية التي تقع بشكل رئيسي في الجنوب والشرق.
#typhoon #haikui ripping through Chenggong #taiwan pic.twitter.com/gH5Ta5G1EB
— James Reynolds (@EarthUncutTV) September 3, 2023
#تايوان ..صور مباشرة للرياح العاتية التي تسبق وصول الإعصار #هايكوي#العربية pic.twitter.com/nykexiOgQL
— العربية (@AlArabiya) September 3, 2023