تجربة تثبت وصول حرارة آيفون 15 برو إلى 40 درجة مئوية

على الرغم من مضي عدة أيام فقط على إطلاقه، إلا أن العديد من الشكاوى وُجهت إلى إصدار آيفون الجديد “آيفون 15 برو”؛ وذلك بشأن ارتفاع درجة حرارته بشكل خطير.

ارتفاع حرارة آيفون الجديد

ووثق الأكاديمي المهتم بالتقنية والتجارة الإلكترونية، فهد البقمي الأمر بفيديو نشره على حسابه في منصة “إكس”، مؤكدًا أنه جرب الهاتف على الملأ ليثبت ارتفاع درجة حرارته.

وأكد في الفيديو أنه استلم جهاز آيفون 15 برو يوم السبت الموافق 23 سبتمبر، أي مر عليه 6 أيام من استخدامه.

أكثر من 40 درجة مئوية

ووضع البقمي ميزان الحرارة على الهاتف بعد تشغيله لفترة من الزمن، ليتبين أن درجة الحرارة بلغت أكثر من 40 درجة مئوية، مؤكدًا أن هذه التجربة تنفي كل الاتهامات التي سيقت ضده في السابق.

كما قارن بين هاتف آيفون 15 برو وجهاز آخر قديم، ليظهر أن الأخير سجل درجة حرارة أقل بلغت 32 مئوية، فيما كان آيفون مرتفعًا في الحرارة.