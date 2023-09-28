نوع جديد من العناكب الضخمة تلمع مثل جوهرة زرقاء حضور جماهيري كبير لأول عروض عالم مارڤل ضمن تقويم فعاليات جدة 116 وظيفة شاغرة في مستشفيات القوات المسلحة تجربة تثبت وصول حرارة آيفون 15 برو إلى 40 درجة مئوية الجماهير تترقب حوار خالد الثنيان الليلة مع تركي العجمة وظائف شاغرة لدى مجموعة الفطيم وظائف إدارية شاغرة لدى طيران أديل سر مقولة في تشرين نودع العنب والتين وظائف شاغرة بفروع شركة EY في 3 مدن وظائف إدارية شاغرة لدى شركة الاتصالات
على الرغم من مضي عدة أيام فقط على إطلاقه، إلا أن العديد من الشكاوى وُجهت إلى إصدار آيفون الجديد “آيفون 15 برو”؛ وذلك بشأن ارتفاع درجة حرارته بشكل خطير.
ووثق الأكاديمي المهتم بالتقنية والتجارة الإلكترونية، فهد البقمي الأمر بفيديو نشره على حسابه في منصة “إكس”، مؤكدًا أنه جرب الهاتف على الملأ ليثبت ارتفاع درجة حرارته.
وأكد في الفيديو أنه استلم جهاز آيفون 15 برو يوم السبت الموافق 23 سبتمبر، أي مر عليه 6 أيام من استخدامه.
ووضع البقمي ميزان الحرارة على الهاتف بعد تشغيله لفترة من الزمن، ليتبين أن درجة الحرارة بلغت أكثر من 40 درجة مئوية، مؤكدًا أن هذه التجربة تنفي كل الاتهامات التي سيقت ضده في السابق.
كما قارن بين هاتف آيفون 15 برو وجهاز آخر قديم، ليظهر أن الأخير سجل درجة حرارة أقل بلغت 32 مئوية، فيما كان آيفون مرتفعًا في الحرارة.
التقني السعودي فهد البقمي يوثق وصول درجة حرارة #آيفون15 برو إلى 40 درجة
عبر:@FahdAlbogami pic.twitter.com/2h9UlWOovF
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) September 28, 2023