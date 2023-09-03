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جهود متواصلة لزراعة 10 مليارات شجرة

تجربة تشجير السعودية أمام منتدى كوبوتشي بالصين

الأحد ٣ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٢٣ صباحاً
تجربة تشجير السعودية أمام منتدى كوبوتشي بالصين
المواطن - واس

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شارك وفدٌ من المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر برئاسة رئيس المركز الدكتور خالد بن عبدالله العبدالقادر، على مدى يومين، في فعاليات منتدى كوبوتشي الدولي للتصحر، في مدينة أوردوس بمنطقة منغوليا الداخلية في جمهورية الصين الشعبية

تشجير السعودية لمكافحة التصحر

وخلال جلسة بعنوان “منتدى العلماء حول الترميم الشامل للجبال والأنهار والغابات والأراضي الزراعية والبحيرات والمراعي والصحاري”، قدّم المشرف العام على دراسات “السعودية الخضراء” في المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر المهندس أحمد العنزي، عرضًا عن: “تشجير السعودية لمكافحة التصحر”.

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وعلى هامش المنتدى التقى الوفد بعددٍ من المسؤولين الدوليين لتعزيز التعاون والاطلاع على الخبرات في مجال الاستزراع والتشجير والجهود في تنمية الغطاء النباتي، كما زار الوفد عددًا من المراكز والمعاهد المتخصصة في هذا المجال، ووقف على بعض المشاريع النموذجية التي يمكن الاستفادة منها.

واجتمع بعد ذلك رئيس المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي الدكتور خالد العبدالقادر، بالوزير المفوض لأمانة جامعة الدول العربية مدير إدارة شؤون البيئة والأرصاد الجوية الدكتور محمود فتح الله؛ لمناقشة أوجه التعاون بخصوص توقيع اتفاقية لإنشاء مركز أبحاث التصحر بين الدول العربية والصين.

10 مليارات شجرة

وعلى هامش اليوم الأول لمنتدى كوبوتشي، التقى فريق المركز برئاسة الدكتور العبدالقادر، بنائب الأمين العام التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر السيدة أندريا ميزا ميرولو، حيث جرى خلال اللقاء استعراض جهود المملكة في مشروع إجراء الدراسات لزراعة 10 مليارات شجرة.

كما ناقش الجانبان مبادرة مجموعة العشرين للأراضي والتي تهدف إلى تحقيق حيادية تدهور الأراضي، بالإضافة إلى استعدادات المملكة وجهودها المتواصلة لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة لمكافحة التصحر”COP16″ في الرياض العام القادم.

وخلال لقائه رئيس مجلس إدارة مجموعة “إليون ريسورسز” وانغ وينبياو جرى بحث سُبل تعزيز التعاون في إنتاج المشاتل ونقل أفضل التجارب الناجحة؛ لتقليل معدلات الجفاف ومكافحة التصحر.

والتقى الوفد بممثلة “WOOCAT” الشبكة العالمية الرائدة في العمل التحويلي للإدارة المستدامة للأراضي، حيث ناقش الجانبان أوجه التعاون في مجالات الأبحاث والدراسات، وسبل الاستفادة منها في تعزيز الإدارة المستدامة للأراضي، وتبادل أفضل الممارسات في مجالات تدهور الأراضي والتنوع البيولوجي وبناء القدرات.

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