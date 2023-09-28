تحديثات مجدولة لأنظمة أبشر غدًا

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أعلنت منصة (أبشر) الإلكترونية، التابعة لوزارة الداخلية , عن جدولة تحديثات لأنظمتها؛ وذلك يوم غدٍ الجمعة الموافق 29 سبتمبر 2023 م، بدءًا من الساعة 12 صباحًا وتستمر حتى الساعة 1 ظهرًا.
وحثّت المنصة المستفيدين على المبادرة بإتمام إنجاز وتنفيذ خدماتهم المهمة والمراد تنفيذها قبل وقت كافٍ من الموعد المذكور؛ لاحتمالية تعذر الوصول لخدمات “أبشر” خلال وقت التحديثات، موضحة أن هذه التحديثات تأتي ضمن مساعيها لتوفير تجربة مستخدم متميزة تتيح سهولة وسرعة تنفيذ الخدمات بكفاءة عالية.