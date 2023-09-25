تحديد النطاق السعري لاكتتاب سال السعودية بين 98 و106 ريالات للسهم

أعلنت شركة إتش إس بي سي العربية السعودية بصفتها المستشار المالي ومنسق الطرح ومدير الاكتتاب ومدير سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهد التغطية في الطرح العام الأولي لشركة سال السعودية للخدمات اللوجستية “سال” عن تحديد النطاق السعري للطرح وبدء فترة عملية بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات.

اكتتاب سال السعودية

وأوضحت الشركة في بيان على “تداول”، اليوم الاثنين، إنه تم تحديد النطاق السعري بين 98 – 106 ريالات للسهم الواحد.

وتبدأ فترة عملية بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات اليوم الاثنين 25 سبتمبر 2023م وحتى الساعة 2:00 ظهرا بتوقيت المملكة في يوم الأحد 1 أكتوبر 2023م.

عملية طرح الأسهم

وتتمثل عملية الطرح ببيع 24 مليون سهم عادي من أسهم الشركة “أسهم الطرح”، وهو ما يمثل 30% من رأس المال الشركة، من قبل المساهمين الحاليين للشركة.

ويبلغ الحد الأدنى لعدد الأسهم التي يمكن الاكتتاب فيها للفئات المشاركة 50 ألف سهم، فيما يبلغ الحد الأقصى 3.999 مليون سهم.