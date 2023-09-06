تحد جديد على تيك توك يدمر سيارتك وتكلفته باهظة

حذر خبراء من تحدِ خطير عبر تطبيق التواصل الاجتماعي، TikTok تيك توك، حيث يشجع التحدي المستخدمين على غسيل السيارات الخاصة بهم بأدوات تنظيف منزلية وأيضًا مواد طبيعية دون اللجوء لشراء مواد تنظيف مخصصة بأسعار غالية.

تحدي غسيل السيارة

وأفادت صحيفة “ذا صن” البريطانية بأن التحدي عبر تيك توك قد لاقى رواجًا كبيرًا بين المستخدمين، ويوصي التحدي باستخدام مزيج الخل وصودا الخبز، وكلاهما يمكن الحصول عليه مقابل القليل من المال، كمنظف متعدد الأغراض.

ووفقًا للصحيفة فإن هذا التحدي ومثله من التحديات التي تقدم نصائح غير معروفة ومجهلة المصدر للعديد من المستخدمين يمكن أن تسبب ضررًا أكبر من المساعدة.

تكاليف إصلاح باهظة

وحذرت الرابطة الدولية للسائقين IDA من هذا التحدي، حيث قامت الرابطة بتقييم التحدي ومخاطره، وحددت كيف يمكن أن تؤدي بعض من هذه النصائح إلى تكاليف إصلاح باهظة أو حتى التأثير على سلامة السائقين.

وقالت الرابطة إن الخليط المكون من الخل وصودا الخبز وبعض المنظفات يمكن أن يكون كاشطًا أو مسببًا للتآكل ويسبب ضررًا للجزء الداخلي والخارجي للسيارة.

طبقات واقية للسيارة

كما حذرت الرابطة من أن هناك اتجاهات أخرى يجب تجنبها وهي استخدام صابون الأطباق، وهو أكثر خطورة من صابون غسيل السيارات ويمكنه إزالة الطبقات الواقية للسيارة.

كما نصحيت بتجنب استخدام زيت الزيتون، المقترح استخدامه في ترطيب الجلد الموجود في السيارة، لأنه يمكن أن يتحول إلى رائحة سيئة، في حين أن المناشف الورقية قد تخدش سطح السيارة.

إتلاف سطح السيارة

وقد يؤدي إتلاف الجزء الخارجي للسيارة إلى الحاجة إلى إعادة طلاء كامل أو جزئي، وهو ما قد يصل إلى دفع مبالغ باهظة.

قال مايكل بيسونا، وهو أحد الخبراء في IDA: “غالبًا ما تبدو هذه النصائح والتحديات بسيطة وفعالة من حيث التكلفة في الظاهر، ولكنها في الباطن يمكن أن تؤدي إلى أضرار كبيرة مع تكاليف إصلاح باهظة الثمن”.