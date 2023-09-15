تحذير: أمطار غزيرة على جازان وعسير غدًا

أصدر المركز الوطني للأرصاد، مساء اليوم الجمعة، إنذارًا باللون الأحمر لهطول أمطار غزيرة على عسير وجازان يوم غد السبت، وسط توقعات بأن تستمر حتى الساعة الـ 9 مساءً.

المناطق المتأثرة

وأوضح مركز الأرصاد، عبر حسابه الرسمي بمنصة “إكس”، أن الحالة المطرية المتوقعة في عسير تؤثر على المجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل والنماص وبلقرن وتنومة، فيما تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية وتساقطًا للبرد وجريانًا للسيول وانعدامًا في مدى الرؤية الأفقية.

وحذر مركز الأرصاد من تأثير الحالة الممطرة في جازان على الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب، فيما تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية وتساقطًا للبرد وجريانًا للسيول وانعدامًا في مدى الرؤية الأفقية.

توقعات الطقس

من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم- بمشيئة الله تعالى- بأن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة، ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من المنطقة الشرقية.