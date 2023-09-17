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مصحوبة برياح نشطة وبرد وسيول

تحذير: أمطار غزيرة على عسير وجازان للمساء

الأحد ١٧ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥٢ صباحاً
تحذير: أمطار غزيرة على عسير وجازان للمساء
المواطن - فريق التحرير

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أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأحد، إنذارًا باللون الأحمر لهطول أمطار غزيرة على جازان وعسير وسط توقعات بأن تستمر حتى الساعة الـ 9 مساءً.

وذكر مركز الأرصاد عبر حسابه الرسمي بمنصة “إكس”، أن الحالة المطرية في جازان تؤثر على الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب وأبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصافطة وصبيا وضمد، مصحوبة برياح نشطة وتساقط للبرد وجريان للسيول وانعدام في مدى الرؤية الأفقية.

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وحذر مركز الأرصاد من تأثير الحالة الممطرة في عسير على الحرجة والربوعة وسراة عبيدة وظهران الجنوب، مصحوبة برياح نشطة وتساقط للبرد وجريان للسيول وانعدام في مدى الرؤية الأفقية.

طقس اليوم

من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة، كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي نجران والشرقية.

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