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تحذير: أمطار غزيرة على مكة والمدينة المنورة للمساء

الثلاثاء ١٢ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٥١ مساءً
تحذير: أمطار غزيرة على مكة والمدينة المنورة للمساء
المواطن - فريق التحرير

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أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الثلاثاء، إنذارًا باللون الأحمر لهطول أمطار غزيرة على مكة المكرمة والمدينة المنورة، وسط توقعات باستمرارها حتى الـ 9 مساءً.

وأوضح مركز الأرصاد عبر حسابه الرسمي بمنصة “إكس” أن الحالة المطرية في مكة المكرمة تؤثر على العاصمة المقدسة والجموم والكامل، يصاحبها نشاطًا في الرياح السطحية وتساقطًا للبرد وجريانًا للسيول وانعدامًا في مدى الرؤية الأفقية.

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وحذر الأرصاد من تأثير الأمطار الغزيرة في المدينة المنورة على المهد ووادي الفرع، يصاحبها نشاطًا في الرياح السطحية وتساقطًا للبرد وجريانًا للسيول وانعدامًا في مدى الرؤية الأفقية.

توقعات الطقس

من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من منطقة المدينة المنورة، في حين لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من سواحل المنطقة الشرقية.

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