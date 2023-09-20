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تستمر حتى الـ 10 مساءً

تحذير: أمطار غزيرة ورياح شديدة بمكة والباحة

الأربعاء ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٣٣ صباحاً
تحذير: أمطار غزيرة ورياح شديدة بمكة والباحة
المواطن - فريق التحرير

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أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء، إنذارًا باللون الأحمر لهطول أمطار غزيرة على مكة المكرمة والباحة، وسط توقعات بأن تستمر حتى الساعة الـ 10 مساءً.

وذكر مركز الأرصاد عبر حسابه الرسمي بمنصة “إكس”، أن الحالة المطرية المتوقعة في مكة المكرمة تؤثر على الطائف وأضم وميسان، حيث تبدأ من الساعة الواحدة ظهرًا وتستمر حتى الساعة الـ 10 مساءً، يصاحبها رياح شديدة السرعة وتساقط للبرد وجريان للسيول وصواعق رعدية وانعدام في مدى الرؤية الأفقية.

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وحذر مركز الأرصاد من تأثير الحالة الممطرة في الباحة على الباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن والحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة، حيث تبدأ من الساعة الواحدة ظهرًا وتستمر حتى الساعة الـ 10 مساءً، يصاحبها رياح شديدة السرعة وتساقط للبرد وجريان للسيول وصواعق رعدية وانعدام في مدى الرؤية الأفقية.

توقعات الطقس

من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير ، الباحة تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من منطقة مكة المكرمة، ولا يستبعد هطول أمطار متفرقة على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية (صحراء الربع الخالي).

 

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