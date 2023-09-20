معايير تسجيل المواقع في قائمة يونسكو أمانة القصيم تبرز مظاهر الاحتفاء باليوم الوطني 93 وزارة الصحة تدعم مستشفيات حفر الباطن بـ250 جهازاً متطوراً الزكاة والضريبة والجمارك تدعو المنشآت إلى تقديم إقرارات القيمة المضافة الفرق بين الاحتراق الوظيفي وضغوط العمل 33 ألف منافسة تتسابق للظفر بـ319 منتجاً للمنشآت الصغيرة والمتوسطة مجلس إدارة فاديكو يقرر توزيع 1.7 مليون ريال أرباحاً نقدية تحذير: أمطار غزيرة ورياح شديدة بمكة والباحة شركة إيكيا تعلن عن وظائف في 3 مدن محمد بن سلمان في لقاء حصري مع فوكس نيوز
أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء، إنذارًا باللون الأحمر لهطول أمطار غزيرة على مكة المكرمة والباحة، وسط توقعات بأن تستمر حتى الساعة الـ 10 مساءً.
وذكر مركز الأرصاد عبر حسابه الرسمي بمنصة “إكس”، أن الحالة المطرية المتوقعة في مكة المكرمة تؤثر على الطائف وأضم وميسان، حيث تبدأ من الساعة الواحدة ظهرًا وتستمر حتى الساعة الـ 10 مساءً، يصاحبها رياح شديدة السرعة وتساقط للبرد وجريان للسيول وصواعق رعدية وانعدام في مدى الرؤية الأفقية.
وحذر مركز الأرصاد من تأثير الحالة الممطرة في الباحة على الباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن والحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة، حيث تبدأ من الساعة الواحدة ظهرًا وتستمر حتى الساعة الـ 10 مساءً، يصاحبها رياح شديدة السرعة وتساقط للبرد وجريان للسيول وصواعق رعدية وانعدام في مدى الرؤية الأفقية.
من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير ، الباحة تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من منطقة مكة المكرمة، ولا يستبعد هطول أمطار متفرقة على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية (صحراء الربع الخالي).