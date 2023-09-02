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عن طريق تحفيز تكوين الأوعية الدموية داخل الأورام

تحذير.. جرعة المكملات الزائدة قد تزيد نمو السرطان

السبت ٢ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:١٥ مساءً
تحذير.. جرعة المكملات الزائدة قد تزيد نمو السرطان
المواطن - فريق التحرير

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كشفت دراسة مختبرية حديثة، أن تناول المكملات المضادة للأكسدة مثل فيتامين سي C وإي E بجرعات كبيرة، قد يتسبب في نمو سرطانات الرئة وانتشارها، عن طريق تحفيز تكوين الأوعية الدموية داخل الأورام.

وأوضح فريق البحث من معهد كارولينسكا السويدي أنه “لا يجب تجنب مضادات الأكسدة هذه في النظام الغذائي، ولكن الحصول على أكثر مما يحتاج إليه الجسم عبر المكملات الغذائية قد يسبب الضرر”.

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مخاطر الإصابة بالسرطان

ووفق “نيو ساينتست”، وجد الباحث مارتن بيرجو وزملاؤه أن تناول المكملات الغذائية بمضادات الأكسدة المشار إليها، تسبب في انتشار سرطان الرئة لدى الفئران.

ولفهم أفضل لكيفية حدوث ذلك، قام بيرجو وفريقه بسلسلة من التجارب، أولاها دراسة الفئران المصابة بنوع محدد من سرطان الرئة، وأخرى تم زرع خلايا سرطان الرئة البشرية فيها.

وقاموا بتزويد مياه الفئران بفيتامين سي، الذي تنتجه الحيوانات بشكل طبيعي، وفيتاميني سي وإي بجرعات متزايدة، ما أدى إلى تجاوز مستويات مضادات الأكسدة عن الحد.

جرعة المكملات الزائدة

ووجد الباحثون أنه كلما زادت جرعات مضادات الأكسدة التي أعطيت للفئران، زاد معدل تكوين الأوعية الدموية داخل أورامها.. وكان هذا صحيحاً بالنسبة للفئران المصابة بسرطان الرئة، وتلك التي لديها خلايا سرطانية بشرية مزروعة.

وفي جزء آخر من الدراسة، درس الباحثون كرات من الخلايا المزروعة في المختبر، بعد تعريضها لجرعات أعلى من اللازم من مضادات الأكسدة.

وقال بيرجو: “إن زيادة نمو الأوعية الدموية قد يؤدي على الأرجح إلى نمو الورم وانتشاره”.

لكنه حذّر “من إزالة جميع مضادات الأكسدة الموجودة في الطعام، فنقص الفيتامينات من شأنه أن يزيد احتمالية المرض”، مضيفاً “نحن نركز على زيادة الجرعات [المكملة] فوق المستويات المطلوبة”.

 

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