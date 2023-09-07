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تحذير عالي الخطورة من الأمن السيبراني يتعلق بتحديث كروم

الخميس ٧ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٤٣ صباحاً
تحذير عالي الخطورة من الأمن السيبراني يتعلق بتحديث كروم
المواطن - فريق التحرير

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أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، اليوم الخميس، تحذيراً أمنياً عالي الخطورة بخصوص تحديث أمني على منتجات Chrome.

تهديد أمني عالي الخطورة

وأوضح المركز أن التهديد قد يسمح للمهاجم بتنفيذ ثغرة (Use-After-Free) إعادة استخدام الذاكرة وتنفيذ تعليمات برمجية.

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أهمية تحديث المتصفح

وأوصى المركز تحديث المتصفح إلى نسخة (116.0.5845.179/.180) لنظام التشغيل Windows و(116.0.5845.179) لنظامَي التشغيل Mac وLinux، حيث أصدرت Google توضيحاً للتحديثات اللازمة عبر الرابط: (اضغط هنا).

 

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