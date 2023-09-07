تحذير عالي الخطورة من الأمن السيبراني يتعلق بتحديث كروم

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أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، اليوم الخميس، تحذيراً أمنياً عالي الخطورة بخصوص تحديث أمني على منتجات Chrome.
وأوضح المركز أن التهديد قد يسمح للمهاجم بتنفيذ ثغرة (Use-After-Free) إعادة استخدام الذاكرة وتنفيذ تعليمات برمجية.
وأوصى المركز تحديث المتصفح إلى نسخة (116.0.5845.179/.180) لنظام التشغيل Windows و(116.0.5845.179) لنظامَي التشغيل Mac وLinux، حيث أصدرت Google توضيحاً للتحديثات اللازمة عبر الرابط: (اضغط هنا).