تحذير عالي الخطورة من الأمن السيبراني خاص بمنتجات أبل

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أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، تحذيرًا أمنيًّا عالي الخطورة بخصوص تحديث أمني على منتجات أبل.
وشدد المركز على ضرورة إجراء عدة تحديثات لمعالجة عدد من الثغرات في منتجات أبل.
أوضح المركز أن التهديد قد يسمح للمهاجم باستغلال الثغرات وتنفيذ تعليمات برمجية.
وأوصى المركز بضرورة تحديث المنتجات المتأثرة، حيث أصدرت أبل توضيحًا لهذه التحديثات عبر الموقع الإلكتروني الخاص بها –اضغط هنا-.