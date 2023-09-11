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ثغرات تسمح للمهاجم بتنفيذ تعليمات برمجية

تحذير عالي المستوى من الأمن السيبراني بشأن منتجات أبل

الإثنين ١١ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٢٢ مساءً
تحذير عالي المستوى من الأمن السيبراني بشأن منتجات أبل
المواطن - فريق التحرير

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أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، تحذيرًا أمنيًّا عالي الخطورة بخصوص تحديث أمني على منتجات أبل.

معالجة الثغرات

وشدد المركز على ضرورة المبادرة بإجراء عدة تحديثات لمعالجة عدد من الثغرات الرقمية والهجمات الإلكترونية والتحديثات التقنية على منتجات أبل، وقد تم تصنيفها وفقًا لحساسيتها.

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وأوضح المركز أن التهديد قد يسمح للمهاجم باستغلال الثغرات وتنفيذ تعليمات برمجية.

توصيات المركز

وأوصى المركز بضرورة تحديث المنتجات المتأثرة، حيث أصدرت أبل توضيحًا لهذه التحديثات عبر الموقع الإلكتروني الخاص بها –اضغط هنا-.

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