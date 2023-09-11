تحذير عالي المستوى من الأمن السيبراني بشأن منتجات أبل

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أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، تحذيرًا أمنيًّا عالي الخطورة بخصوص تحديث أمني على منتجات أبل.
وشدد المركز على ضرورة المبادرة بإجراء عدة تحديثات لمعالجة عدد من الثغرات الرقمية والهجمات الإلكترونية والتحديثات التقنية على منتجات أبل، وقد تم تصنيفها وفقًا لحساسيتها.
وأوضح المركز أن التهديد قد يسمح للمهاجم باستغلال الثغرات وتنفيذ تعليمات برمجية.
وأوصى المركز بضرورة تحديث المنتجات المتأثرة، حيث أصدرت أبل توضيحًا لهذه التحديثات عبر الموقع الإلكتروني الخاص بها –اضغط هنا-.