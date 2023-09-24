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يجب توخي الحيطة والحذر وتجنب مجاري السيول

تحذير لأهالي مكة المكرمة: أمطار رعدية وعواصف ترابية بدءًا من الغد

الأحد ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٤٤ مساءً
تحذير لأهالي مكة المكرمة: أمطار رعدية وعواصف ترابية بدءًا من الغد
المواطن - فريق التحرير

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كشف مركز إدارة الأزمات والكوارث بإمارة منطقة مكة المكرمة عن تعرض معظم محافظات المنطقة لأمطار رعدية وعواصف ترابية، بدايةً من يوم غدٍ الاثنين حتى يوم الخميس المقبل حسب التقرير الصادر عن المركز الوطني للأرصاد.

وأهاب مركز إدارة الأزمات والكوارث بإمارة منطقة مكة المكرمة بالجميع أخذ الحيطة والحذر وتجنب مجاري السيول ومناطق تجمعات المياه، بحسب ما نشره حساب إمارة منطقة مكة في منصة إكس.

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تحذير الدفاع المدني

يذكر أن المديرية العامة للدفاع المدني دعت إلى الحيطة والحذر وضـرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيـول والمسـتنقعـات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لاستمرار فرص هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة، ابتداءً من اليوم الأحد حتى الخميس المقبل.

وأوضحت المديرية أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة قد تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار تشمل الطائف وميسان وأضم والعرضيات، ومناطق عسير وجازان والباحة.

وأشارت إلى أنه يتوقع هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة ورياح هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار على منطقة مكة المكرمة لتشمل العاصمة المقدسة والجموم والكامل والقنفذة والليث، ومناطق نجران والباحة والمدينة المنورة وعسير.

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