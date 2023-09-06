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تسببت الأمطار الغزيرة في محاصرة العشرات

تحذير للسعوديين في إسطنبول من الفيضانات

الأربعاء ٦ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٠٦ صباحاً
تحذير للسعوديين في إسطنبول من الفيضانات
المواطن - فريق التحرير

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دعت القنصلية السعودية في إسطنبول، جميع المواطنين الموجودين بالمدينة، إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر من الفيضانات التي ضربت بعض المناطق، بسبب هطول الأمطار.

ودعت القنصلية، عبر حسابها بمنصة “إكس”، المواطنين إلى اتباع تعليمات السلطات المحلية بهذا الشأن، لافتة إلى أنه في حالات الطوارئ يمكن التواصل مع القنصلية على الرقمَيْن المبينَيْن أدناه:

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00966920033334

فيضانات إسطنبول

ضربت الفيضانات مدينة إسطنبول التركية، إثر سقوط أمطار غزيرة، مما تسبب في محاصرة عشرات الأشخاص في بعض أحياء المدينة.

وفي منطقة باشاك شهير في إسطنبول، حاصرت مياه الفيضانات عشرات الأشخاص في المكتبة الوطنية ومترو الأنفاق ومحال تجارية.

وتحدثت تقارير عن حدوث أضرار نتيجة الفيضانات.

وكانت السلطات المحلية قد حذرت في وقت سابق من أن أمطاراً رعدية ستسقط على المدينة.

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