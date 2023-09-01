تحذير من أمطار غزيرة على مكة المكرمة غدًا

أصدر المركز الوطني للأرصاد، مساء اليوم الجمعة، إنذارًا باللون الأحمر لهطول أمطار غزيرة على منطقة مكة المكرمة يوم غد السبت، وسط توقعات بأن تستمر حتى الساعة الـ 9 مساءً.

وذكر مركز الأرصاد، عبر حسابه الرسمي بمنصة “إكس”، أن الحالة الممطرة المتوقعة تؤثر على العاصمة المقدسة والكامل والجموم والعرضيات وأضم وميسان والطائف.

فيما تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية وتساقطًا للبرد وجريانًا للسيول وانعدامًا في مدى الرؤية الأفقية.

بداية الخريف

وفي وقت سابق، أفاد متحدث المركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني، بأن موسم خريف هذا العام سيكون ممطرًا على معظم مناطق السعودية.

وأوضح القحطاني، خلال مداخلة هاتفية لـ “قناة الإخبارية”، أن اليوم الجمعة كان نهاية رسمية لفصل الصيف، وبداية لأجواء فصل الخريف.

وأشار إلى أن فصل الخريف هذا العام مطير، وبنسبة أعلى من المعدل على معظم مناطق المملكة المتأثرة بالأمطار عادة في فصل الخريف.

وتوقع القحطاني هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على المرتفعات الجبلية أو المصائف من الطائف وحتى مرتفعات جازان، والتي تم رصدها خلال الأيام الماضية، والتي قد تستمر خلال اليومين المقبلين، مع بداية التذبذب في درجات الحرارة ما بين الارتفاع والانخفاض خلال هذه الفترة.