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مصحوبة برياح نشطة وبرد

تحذير من أمطار وسيول وضباب بعدة مناطق

الجمعة ٨ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٠٤ مساءً
تحذير من أمطار وسيول وضباب بعدة مناطق
المواطن - فريق التحرير

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توقع المركز الوطني للأرصاد، اليوم الجمعة، هطول أمطار من خفيفة إلى غزيرة على عدة مناطق، مصحوبة برياح نشطة وأتربة مثارة تحد من مستوى الرؤية الأفقية وتساقط لحبات البرد وجريان السيول.

أمطار وضباب

وحذر الأرصاد من هطول أمطار غزيرة على محافظتي الكامل والقنفذة بمنطقة مكة المكرمة حتى الساعة 9 من مساء اليوم الجمعة.

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كما نبه الأرصاد من ضباب خفيف على عدة محافظات بالشرقية والمدينة حتى الساعة الثامنة صباح يوم غد السبت تضمنت محافظات الجبيل والخبر ورأس تنورة والدمام والقطيف والظهران، والرايس وينبع.

أمطار خفيفة

ونبه الأرصاد من هطول أمطار خفيفة على جازان (الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب أبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد والدرب وبيش)، وعسير (النماص وبلقرن وتنومة والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل أبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب)، مصحوبة بأتربة ورياح نشطة وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية.

توقعات الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم- بمشيئة الله تعالى- أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وأتربة مثارة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة تمتد إلى منطقة مكة المكرمة، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، القصيم، المدينة المنورة، كذلك على منطقة نجران.

 

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