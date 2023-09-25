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للتأكد من إمكانية استخدامها أثناء ممارسة الأنشطة

تحذير من استخدام العدسات اللاصقة دون استشارة طبيب

الإثنين ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٤٠ صباحاً
تحذير من استخدام العدسات اللاصقة دون استشارة طبيب
المواطن - فريق التحرير

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نصحت الهيئة العامة للغذاء والدواء، بضرورة استشارة الطبيب المختص قبل استخدام محاليل أو أدوية العين، للتأكّد من توافقها مع العدسات اللاصقة المستخدمة.

ونشرت الهيئة عبر حسابها الرسمي بمنصة “إكس”، إنفوجراف توضيحياً وجهت من خلاله مجموعة من النصائح لمستخدمي العدسات اللاصقة وهي:

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ـ التأكد من ترخيص العدسات ومحلول التنظيف لديها، وحصولها على شهادة إذن بالتسويق.

ـ التحقق من تاريخ صلاحية العدسات والمحلول قبل استخدامها.

ـ غسل اليدين جيداً قبل لمس العدسات.

ـ وضع العدسات اللاصقة في العين قبل استخدام مستحضرات التجميل، ورش العطور، أو منتجات الشعر، ويجب نزعها قبل إزالة المستحضرات.

ـ تجنب لبس العدسات اللاصقة أثناء السباحة أو الاستحمام، وأثناء استخدام حمام البخار الحار.

ـ تجنب استخدام عدسات شخص آخر.

ـ عدم لبس العدسات لفترات طويلة أو النوم بها إلا بعد استشارة الطبيب أو أخصائي البصريات.

ـ عدم خلط المحلول مع محلول مستخدم سابقاً.

ـ عدم استخدام الماء في تنظيف أو تخزين العدسات واستخدام المحلول الخاص بها.

استشارة المختص

وشدّدت الهيئة على ضرورة استشارة الممارس المختص حول ملاءمة العدسات اللاصقة للعين، ومدى إمكانية استخدامها أثناء ممارسة الأنشطة الرياضية، وفي حالة استخدام محاليل أو أدوية للعين، التأكّد من توافقها مع الاستخدام الشخصي للعدسة، وفي حالة ظهور أي تغير في الرؤية، أو احمرار، أو تهيج العين بعد استخدام العدسات، يجب نزعها فوراً.

 

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