تحذير من التنقل بالسلاح المرخص خارج السعودية

أكد الأمن العام أن التنقل بالسلاح المرخص خارج السعودية يعد مخالفة ويعرض مرتكبه للمساءلة القانونية.

وقال الأمن العام عبر حسابه الرسمي بمنصة “إكس”: “يحظر التنقل بالسلاح المرخص إلى خارج المملكة”.

ونوه إلى أن التراخيص التي تصدر بحمل واقتناء الأسلحة والذخائر سارية داخل الأراضي السعودية فقط وفقًا للأنظمة والتعليمات المنظمة لها.