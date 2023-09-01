تحذير من التنقل بالسلاح المرخص خارج السعودية

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أكد الأمن العام أن التنقل بالسلاح المرخص خارج السعودية يعد مخالفة ويعرض مرتكبه للمساءلة القانونية.
وقال الأمن العام عبر حسابه الرسمي بمنصة “إكس”: “يحظر التنقل بالسلاح المرخص إلى خارج المملكة”.
ونوه إلى أن التراخيص التي تصدر بحمل واقتناء الأسلحة والذخائر سارية داخل الأراضي السعودية فقط وفقًا للأنظمة والتعليمات المنظمة لها.