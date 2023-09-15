تحذير من انتشار السكري من النوع الثاني بين الأطفال

كشف الدكتور خالد القميزي استشاري طب أسرة، أسباب انتشار مرض السكري بين الأطفال خاصة في سن المدارس.

مرض السكري وانتشاره بين الأطفال

وقال القميزي خلال لقائه مع برنامج سيدتي على قناة روتانا خليجية: السكري نوعان والأطفال عادة يصابون بالنوع الأول، وللأسف بدأنا في الفترة الأخيرة نلاحظ إصابتهم بالنوع الثاني أيضاً.

الفرق بين الأول والثاني

وأشار استشاري طب أسرة إلى أن النوع الأول هو انعدام السكري، نتيجة هجوم مناعي من الجسم للخلايا المنتجة للأنسولين وهو الهرمون المسؤول عن توازن السكر في الجسم.

وتابع: النوع الثاني تكون كمية الأنسولين جيدة، لكن المشكلة تتمثل في أن هناك مقاومة من أنسجة الجسم لعمل الأنسولين، وبالتالي يكون هناك ارتفاع في مستوى السكر في الدم.