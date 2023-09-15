تحذير من انتشار السكري من النوع الثاني بين الأطفال عرض الاتحاد لمحمد صلاح يُغضب كلوب أصحاب متلازمة المربع المفقود يلعبون دور الضحية وهذه أبرز صفاتهم الكشف عن موعد كلاسيكو برشلونة وريال مدريد حكام مباراتي الخليج ضد الفتح والفيحاء مع الشباب خطيب المسجد النبوي: صلة الرحم من أسباب بسط الرزق وطول العمر جماهير الأهلي: ياسر المسيليم سيبقى رمزًا للوفاء خطيب المسجد الحرام : أسعد الناس برحمة الله من جانب المعاصي والمحرمات الأرصاد: نراقب حالة مدارية جديدة في بحر العرب مدني الرياض يسيطر على حريق التهم شاحنة بحي الملك فهد
كشف الدكتور خالد القميزي استشاري طب أسرة، أسباب انتشار مرض السكري بين الأطفال خاصة في سن المدارس.
وقال القميزي خلال لقائه مع برنامج سيدتي على قناة روتانا خليجية: السكري نوعان والأطفال عادة يصابون بالنوع الأول، وللأسف بدأنا في الفترة الأخيرة نلاحظ إصابتهم بالنوع الثاني أيضاً.
وأشار استشاري طب أسرة إلى أن النوع الأول هو انعدام السكري، نتيجة هجوم مناعي من الجسم للخلايا المنتجة للأنسولين وهو الهرمون المسؤول عن توازن السكر في الجسم.
وتابع: النوع الثاني تكون كمية الأنسولين جيدة، لكن المشكلة تتمثل في أن هناك مقاومة من أنسجة الجسم لعمل الأنسولين، وبالتالي يكون هناك ارتفاع في مستوى السكر في الدم.
د. خالد القميزي – استشاري طب أسرة: السكري نوعين .. والأطفال عادة يصابون بالنوع الأول وللأسف بدأنا في الفترة الأخيرة نلاحظ في إصابتهم بالنوع الثاني أيضا@KAlqumaizi#برنامج_سيدتي#روتانا_خليجية pic.twitter.com/2AONm8XKkl
— برنامج سيدتي (@sayyidaty) September 14, 2023