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ليسوا متخصصين ولا علماء أبحاث

حسابات تدعي الطب وتنصح الحوامل بعصير تنظيف الكبد!

الأربعاء ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٣٣ صباحاً
حسابات تدعي الطب وتنصح الحوامل بعصير تنظيف الكبد!
المواطن - فريق التحرير

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حذر الدكتور فهد الخضيري، أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات، من الحسابات التي تدعي أنها لأطباء أو أخصائيين في علاج المرضى، وتقدم وصفات طبية لا علاقة لها بالطب أو حالة المرضى أو شكواهم، مؤكدًا أن هذه فتاوى شعبية.

وجاء تحذير الدكتور فهد الخضيري تعليقًا على تدوينة سيدة متخصصة في الطب الصيني حيث نصحت مريضة حاملًا تسأل عن بديل للأسبرين للمرأة الحامل، فأجابتها بأن عليها بعصير تنظيف الكبد.

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فتوى شعبية

وقال الدكتور الخضيري: للأسف تلك الفئة وهذه المتعالمة ومن دولة متخلفة صحيًّا وعلميًّا، ليسوا متخصصين ولا علماء أبحاث ولا يعرفون خطورة هذه الوصفات التي تضر، ولا يعرفون خطورة هذه الفتوى الشعبية بترك دواء مدروس ومعروف بسبب مخاوف وهمية، ولا يعرفون أن خطورة ترك هذه الأدوية قد يتبعه حدوث الجلطة الدماغية والضرر الدائم على بعض المرضى، وللأسف هناك من يصدقهم وينخدع بهم ويتضرر ولا يستطيع ملاحقتهم.

وصفات خاطئة

وقال الدكتور حازم القاضي في تعليقه على تدوينة المتخصصة: ‏أقسم بالله كارثة هذه اللي تجلس توصف للناس أعشاب وبلاوي ما لها أي دخل في المرض وتحرضهم يبتعدون عن الأدوية، لازم يكون فيه توعية ضد هذه الأشكال.

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