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تحذير من خطورة شاشات الأجهزة الإلكترونية على صحة الأطفال

الثلاثاء ٥ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٤٨ صباحاً
تحذير من خطورة شاشات الأجهزة الإلكترونية على صحة الأطفال
المواطن - فريق التحرير

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أكد فريق بحثي في اليابان أن فترة التعرض لشاشات الأجهزة الإلكترونية في مرحلة الطفولة المبكرة يقترن بتأخر نمو الوظائف العقلية في مراحل لاحقة من الطفولة.

تأثير الشاشات على الأطفال

واختبر فريق بحثي مشترك من جامعتي هاماماتسو وتوهوكو سبعة آلاف و97 أما وأطفالهن لقياس زمن تعرض هؤلاء الأطفال لشاشات الأجهزة الإلكترونية في مرحلة الطفولة المبكرة من خلال استبيان لتحديد زمن مشاهدة هؤلاء الأطفال للتليفزيون والكمبيوترات اللوحية والهواتف المحمولة وشاشات ألعاب الفيديو وغيرها.

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وتبين من خلال الدراسة التي نقلها الموقع الإلكتروني “ميديكال إكسبريس” المتخصص في الأبحاث أن نسبة الأطفال الذين تعرضوا لشاشات الأجهزة الإلكترونية أقل من ساعة يوميا بلغت 48.5 في المائة، ونسبة من تعرضوا للشاشات أقل من ساعتين بلغت 29.5 في المائة، ثم من ساعتين إلى أربع ساعات 17.9 في المائة، وأخيرا من تعرضوا للشاشات لفترات تبلغ أربع ساعات أو أكثر بلغت 4.1 في المائة.

وعمدت الدراسة إلى قياس النمو العقلي للأطفال في الفئة العمرية ما بين عامين إلى أربعة أعوام في خمسة مجالات رئيسة تتعلق بالتواصل والمهارات الحركية والحركات الدقيقة وحل المشكلات ثم المهارات الشخصية والاجتماعية.

النمو العقلي للطفل

واتضح من الدراسة وجود صلة بين النمو العقلي في هذه المجالات وزمن تعرض الأطفال للشاشات في مرحلة الطفولة المبكرة، حيث إن مشاهدة الأجهزة الإلكترونية بالنسبة للأطفال في عمر عام، يؤدي إلى تأخر نموهم العقلي في عمر عامين في جميع المجالات باستثناء المهارات الحركية، وعندما يبلغون سن أربعة أعوام، يحدث لهم تأخر في مجالات التواصل وحل المشكلات على سبيل المثال.

ونقل موقع “ميديكال إكسبريس” عن الباحث تاكو أوبارا خبير علم الأوبئة بجامعة توهوكو قوله إن “المستويات المختلفة لتأخر النمو في المجالات سابقة الذكر، يشير إلى ضرورة إجراء دراسات منفصلة في المستقبل لتحديد تأثير زمن مشاهدة الشاشات في كل من هذه المجالات على حدة”.

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