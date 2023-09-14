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أظافرها أصبحت تنمو خطأ

تحذير من مستحضرات التجميل بعد أزمة فتاة بسبب الباديكير

الخميس ١٤ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:١٩ صباحاً
تحذير من مستحضرات التجميل بعد أزمة فتاة بسبب الباديكير
المواطن - فريق التحرير

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يحرص عدد كبير من السيدات، على عمل “الباديكير” الذي يعتمد في الأساس على إزالة الجلد الميت حول الأظافر، الذي يغلفه من ثلاثة جوانب، والتي تعد من العمليات الخطيرة التي قد تسبب بعض المضاعفات الصحية.

قص خاطئ

وفي هذا السياق كشفت فتاة عن تعرضها لمضاعفات خطيرة ودخولها لإجراء عملية جراحية واستئصال جزء من أظفرها عقب خضوعها لجلسة عناية بأظافر القدمين (باديكير) بطريقة خاطئة في أحد صالونات التجميل.

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وقالت الفتاة: إن معاناتها بدأت من عام ونصف، حيث قام الصالون بقص أظفرها بطريقة خطأ فأصبح الأظفر ينمو بطريقة خطأ وغير طبيعي تحت الجلد كما أصبح ينمو لها أظفران فوق بعضهما.

ولفتت إلى أنها ذهبت لمعالجة أظفرها وأخضعها لعملية جراحية واستأصل لها الجزء الذي ينمو بصورة غير طبيعية من البداية وحتى الجذور.

وعلى الرغم من أن إزالة الجلد الميت حول الأظافر والعناية بها يمنحها مظهرًا جذابًا، إلا أنه يتسبب في ظهور بعض الأعراض خاصة على من اعتاد عمل “الباديكير”.

أضرار الباديكير

وفيما يلي أضرار إزالة الجلد الميت حول الأظافر، ومنها:

1- التهابات ومشكلات جلدية مختلفة، كما يسبب أيضًا ظهور زوائد جلدية أكثر في ما بعد.

2- التعرض للإصابة بالعدوى البكتيرية والفطريات، خاصةً عند إزالة هذا الجلد في صالون التجميل، فقد تكون الأدوات ملوثة وغير معقمة.

3- قد ينتج عند إزالة الجلد الميت حول الأظافر، جروح في هذه المنطقة، وهذا يعود إلى الطريقة الخاطئة في إزالته، والكحت الزائد، فتلاحظ المرأة ظهور بعض الدماء البسيطة.

4- إصابة منطقة حول الأظافر بالجفاف والتقشر والخشونة بسبب كثرة وضع الأصابع في الماء قبل إزالة الجلد الميت حول الأظافر.

5- الإصابة بحساسية الجلد، نتيجة استخدام مواد كيميائية بتركيزات عالية أثناء إزالة الجلد الميت حول الأظافر في صالونات التجميل.

احتواؤها على بكتيريا

ويمكن العثور على أنواع مختلفة من البكتيريا في منتجات التجميل المغشوشة، والتي قد تسبب الالتهابات والطفح الجلدي وردود الفعل التحسسية، كما تعد بكتيريا (coli Escherichia) أكثر أنواع البكتيريا انتشارًا والتي تم العثور عليها في مستحضرات التجميل المغشوشة والتي يمكن أن تسبب الإسهال الشديد والفشل الكلوي وفقر الدم.

الأضرار المحتملة

ويمكن أن تتسبب مستحضرات التجميل المغشوشة بمادة الهيدروكينون في حدوث احمرار الجلد وعدم الراحة وتغير لون البشرة وفرط الحساسية وزيادة خطر الإصابة بسرطان الجلد وتغمق لون الجلد تدريجيًّا باللون الأزرق والأسود، مضيفة: تتسبب منتجات التجميل المغشوشة بالتريتينوين في حدوث تلف الجلد وتغير لون البشرة وحدوث ألم أو تهيج أو حكة أو احمرار أو تورم في مكان المعالجة، وزيادة الحساسية لأشعة الشمس، ما يسبب حروق الشمس.

أما المنتجات التي تحتوي على البروستاجلاندين وهي مركبات كيميائية لها تأثيرات شبيهة بالهرمونات، يمكن أن يسبب سوء استخدامها في آثار جانبية مثل سواد الجلد حول العينين، التهاب الجفن، حرقة، وخز، وألم في العين، سواد القزحية، ترقق وفقدان الرموش، عدم وضوح الرؤية، تدلي الجفون، وجفاف العين بشكل شديد لا رجعة فيه وفي كثير من الأحيان يؤثر على جودة الرؤية وراحة العين.

كما أن بعض مقويات الأظافر وطلائها وعلاجات فرد الشعر المغشوشة قد تتسبب سرطان الرئة والدم والقولون والمعدة وسرطان الجلد وتسبب حساسية شديدة في فروة الرأس وخصوصًا عند الأطفال وتسبب تلف وتساقط الشعر إضافة إلى حروق في فروة الرأس.

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