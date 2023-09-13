تحذير من موجة غبار على منطقة مكة حتى الـ 9 مساء

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حذر المركز الوطني للأرصاد من موجة غبار على منطقة مكة المكرمة تتسبب في انعدام الرؤية الأفقية.
وتوقع المركز الوطني للأرصاد، استمرار الحالة الجوية حتى الساعة الـ 9 من مساء اليوم الأربعاء.