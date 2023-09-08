تحرك القطب المغناطيسي الشمالي للأرض

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يخطط باحثو أكاديمية العلوم الروسية لتنظيم مختبر مغناطيسي في محطة جزيرة سامويلوفسكي العلمية في دلتا نهر لينا شمال شرقي سيبيريا، بحسب تاس.
وذكرت الخدمة الصحافية لمعهد جيولوجيا البترول وفيزياء الأرض، التابع لفرع سيبيريا بأكاديمية العلوم الروسية، أن ذلك سيسمح بإجراء دراسات فريدة للقطب المغناطيسي الشمالي الذي ينتقل تدريجيًّا إلى ساحل القطب الشمالي الروسي.
ويعتقد العلماء أنه من الضروري إجراء البحوث وتحقيق الاستفادة الكاملة من إمكانات المحطة على مدار العام.
وستتطلب القياسات على مدار العام تنظيم مختبر مغناطيسي وبناء منشآت جديدة خاصة به.