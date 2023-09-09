أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم السبت، عن تحرير يد طفلة علقت في سلم كهربائي بالرياض.

تحرير يد طفلة بالرياض

وقالت مديرية الدفاع المدني عبر حسابها بمنصة “إكس”، إن الدفاع المدني بالرياض حرر يد طفلة علقت في سلم كهربائي، وتم نقلها بوساطة الجهة المختصة للمستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

ونشرت المديرية العامة للدفاع المدني، صورتين للحادثة وجهودهم في تحرير يد الطفلة.