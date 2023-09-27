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توقعات بكسر درجة الحرارة العظمى الأربعينات

تحسن طفيف في درجات الحرارة نهاية الأسبوع

الأربعاء ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٠٣ صباحاً
تحسن طفيف في درجات الحرارة نهاية الأسبوع
المواطن - فريق التحرير

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توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، اليوم الأربعاء، حدوث تحسن طفيف في درجات الحرارة الصغرى والكبرى مع نهاية الأسبوع، داعيًا المواطنين لخفض مؤشر تبريد المكيف.

وأضاف الحصيني عبر حسابه الرسمي بمنصة “إكس” أنه يتوقع انكسار درجات الحرارة العظمى الأربعينات نزولًا مع دخول فصل الشتاء لها العام، بداية من الشمالية ثم الوسطى والشرقية يليها باقي المدن السعودية والخليج العربي.

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ولفت الحصيني إلى أن التوقعات تشير إلى هطول أمطار متوسطة المدى والبعيدة، قائلًا: ابشروا وبشروا.

طقس اليوم

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة، في حين لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، و كذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية.

 

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