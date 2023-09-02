Icon

الخليج يزيد أوجاع الشباب بثلاثية Icon السعودية تخصص مليار دولار سنويًا لأبحاث الشيخوخة Icon تحويل الدراسة عبر منصة مدرستي في مكة المكرمة غدًا Icon التعاون يهزم الوحدة ويتقاسم الصدارة مع الهلال Icon تعليق الدراسة الحضورية في جامعة أم القرى غدًا Icon الفنان محمد الشهري يخطف الأنظار بالزي السعودي في مهرجان فينيسيا Icon الفتح يحرم الأهلي من صدارة دوري روشن بالفوز بخماسية Icon النصر يُمطر شباك الحزم بخماسية في ليلة تألق رونالدو Icon مواطن في قبضة الأمن لترويجه الأقراص الممنوعة برفحاء Icon تساقط حبات برد كثيفة على جنوب مكة المكرمة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
حرصًا على سلامة الجميع

تحويل الدراسة عبر منصة مدرستي في مكة المكرمة غدًا

السبت ٢ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٤٦ مساءً
تحويل الدراسة عبر منصة مدرستي في مكة المكرمة غدًا
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت إدارة تعليم مكة المكرمة، عن تحويل الدراسة عبر منصة مدرستي ليوم غد الأحد في مدارس العاصمة المقدسة، ومحافظات الجموم، بحرة، والكامل، بناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد.

وقالت إدارة تعليم مكة عبر منصة “إكس” “بناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد وحرصًا من تعليم مكة على سلامة الجميع، فقد تقرر تحويل الدراسة عبر منصة مدرستي ليوم الأحد 18-2-1445هـ في مدارس العاصمة المقدسة، ومحافظات الجموم، بحرة، الكامل”.

قد يهمّك أيضاً
البطاقة الحمراء ضد النصر تُغرم بانيجا 10000 ريال

البطاقة الحمراء ضد النصر تُغرم بانيجا 10000 ريال

حساب الاتحاد عن هدف بنزيما: كعب الليلة أليم

حساب الاتحاد عن هدف بنزيما: كعب الليلة أليم

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

نونو سانتو وغروهي والعييري الأفضل في شهر أغسطس
آخر الاخبار

نونو سانتو وغروهي والعييري الأفضل في شهر...

آخر الاخبار
توقعات برياح وأتربة على المدينة المنورة حتى مساء الغد
السعودية اليوم

توقعات برياح وأتربة على المدينة المنورة حتى...

السعودية اليوم
جيسوس: نيمار لن يشارك مع الهلال بالأيام القادمة
الرياضة

جيسوس: نيمار لن يشارك مع الهلال بالأيام...

الرياضة
25 مليون ريال انخفاض أرباح شركة بوان
السوق

25 مليون ريال انخفاض أرباح شركة بوان

السوق
6 أعراض تؤكد فشل القلب
صحة وطب‎

6 أعراض تؤكد فشل القلب

صحة وطب‎
تخزين السيارات بالوكالات وبيعها بسعر باهظ يثير استياء المستهلكين
السعودية اليوم

تخزين السيارات بالوكالات وبيعها بسعر باهظ يثير...

السعودية اليوم
ترتيب الدوري السعودي للمحترفين بعد مباريات الخميس
الرياضة

ترتيب الدوري السعودي للمحترفين بعد مباريات الخميس

الرياضة
إنريكي: نيمار لاعب عالمي ورحيله مفيد للجميع
الرياضة

إنريكي: نيمار لاعب عالمي ورحيله مفيد للجميع

الرياضة