تحويل ملف الطالب إلى الرعاية الطلابية إذا تجاوز الغياب 15 يومًا

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أوضحت د. هيام العوفي مدير عام التوجيه الطلابي بوزارة التعليم، الإجراء الذي تتخذه وزارة التعليم حال وصل عدد أيام الغياب المدرسي للطالب إلى 15 يومًا.
وقالت العوفي خلال لقاء لها مع برنامج يا هلا على قناة روتانا خليجية، إذا كان غياب الطالب 15 يومًا يتم تحويل الملف من المدرسة إلى الرعاية الطلابية بإدارة التعليم.
وكانت قد استبقت وزارة التعليم بدء العام الدراسي الجديد هذا العام، وجددت تحذيراتها من غياب الطلاب عن مدارسهم دون عذر، وأشارت إلى فرض عقوبات متدرجة، بحق الطالب المتغيب، تبدأ بـ”الإنذار”، وتصل إلى تطبيق ما ورد في نظام حماية الطفل.
ولطالما كان غياب الطلاب ظاهرة مقلقة لوزارة التعليم، تظهر في بداية العام الدراسي، وقبيل إجازتي عيدي الفطر والأضحى، واختبارات العام الدراسي، وواجهت الوزارة هذه الظاهرة بفرض عقوبات على الطلاب للحد من تلك الظاهرة.
د. هيام العوفي – مدير عام التوجيه الطلابي بوزارة التعليم: إذا كان غياب الطالب 15 يوم يتم تحويل الملف من المدرسة إلى الرعاية الطلابية بإدارة التعليم @haoufi@jalmuayqil#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/nGvw1ZvWzg
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) September 7, 2023