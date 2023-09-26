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بعد بلوغ نسبة الهدر في السعودية 33.1%

تخصيص خطبة الجمعة القادمة للتحذير من الإسراف الغذائي

الثلاثاء ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٥٩ مساءً
تخصيص خطبة الجمعة القادمة للتحذير من الإسراف الغذائي
المواطن - فريق التحرير

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وجّه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، خطباء الجوامع في مختلف المناطق، بتخصيص خطبة الجمعة القادمة للتحذير من الإسراف والهدر الغذائي، وبيان ما يجب على المجتمع حيال هذه النعم للمحافظة عليها.

التحذير من الإسراف والهدر الغذائي

وقالت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة في بيان لها “وجّه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، خطباء الجوامع في مختلف مناطق السعودية بتخصيص خطبة الجمعة القادمة الرابع عشر من شهر ربيع الأول الجاري، للتحذير من الإسراف والهدر الغذائي الذي ورد النهي الشرعي عنه، قال تعالى: {وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين}، وقال عليه الصلاة والسلام “طعام الاثنين كافي الثلاثة وطعام الثلاثة كافي الأربعة”، وبيان ما يجب على المجتمع حيال هذه النعم للمحافظة عليها”.

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الحد من الفقد والهدر

وأوضحت أن هذا جاء بناءً على الكتاب الوارد لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد من وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأمن الغذائي بطلب مشاركة الخطباء في التوعية الشرعية للحد من الفقد والهدر في الغذاء، وما تضمّنه كتابه من أن دراسة المسح الميداني للفقد والهدر الغذائي بالسعودية التي أجرته الهيئة العامة للأمن الغذائي أن نسبة الفقد والهدر بلغت (33.1%) بتكلفة سنوية تقدر بنحو (40) مليار ريال.

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