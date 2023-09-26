تخصيص خطبة الجمعة القادمة للتحذير من الإسراف الغذائي بدء عرض هوية المتصل عبر الجوال الأحد القادم الشورى يطالب بإنشاء شركة قابضة لإنجاز الملف الصحي الموحد للمرضى إطلاق أول عروض عالم مارڤل ضمن تقويم فعاليات جدة غدًا الدفاع المدني يخالف منشأة تعيق الوصول لصندوق الحريق بالجوف الأسهم السعودية تغلق مرتفعة عند 40 نقطة جامعة حفر الباطن تحتفل باليوم الوطني الـ93 مسلح مجهول ينهي حياة البلوجر نور بي إم في بغداد لقطات للطبيعة الخلابة لشواطئ ورمال شبه جزيرة الطرفة بجازان رئيس مجلس الأمة الكويتي: السعودية الدولة الوحيدة القادرة على قيادة العالم
وجّه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، خطباء الجوامع في مختلف المناطق، بتخصيص خطبة الجمعة القادمة للتحذير من الإسراف والهدر الغذائي، وبيان ما يجب على المجتمع حيال هذه النعم للمحافظة عليها.
وقالت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة في بيان لها “وجّه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، خطباء الجوامع في مختلف مناطق السعودية بتخصيص خطبة الجمعة القادمة الرابع عشر من شهر ربيع الأول الجاري، للتحذير من الإسراف والهدر الغذائي الذي ورد النهي الشرعي عنه، قال تعالى: {وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين}، وقال عليه الصلاة والسلام “طعام الاثنين كافي الثلاثة وطعام الثلاثة كافي الأربعة”، وبيان ما يجب على المجتمع حيال هذه النعم للمحافظة عليها”.
وأوضحت أن هذا جاء بناءً على الكتاب الوارد لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد من وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأمن الغذائي بطلب مشاركة الخطباء في التوعية الشرعية للحد من الفقد والهدر في الغذاء، وما تضمّنه كتابه من أن دراسة المسح الميداني للفقد والهدر الغذائي بالسعودية التي أجرته الهيئة العامة للأمن الغذائي أن نسبة الفقد والهدر بلغت (33.1%) بتكلفة سنوية تقدر بنحو (40) مليار ريال.