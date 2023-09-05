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تداول تحدد موعد إدراج أسهم سمو العقارية في تاسي

الثلاثاء ٥ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:١٩ صباحاً
تداول تحدد موعد إدراج أسهم سمو العقارية في تاسي
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت تداول السعودية أنه سيتم إدراج وبدء تداول أسهم شركة سمو العقارية في السوق الرئيسية ابتداءً من يوم الخميس بتاريخ 22/02/1445هـ الموافق 07/09/2023م .

ومن المقرر أن يتم إدراج أسهم سمو بالرمز (4323) في قطاع (إدارة وتطوير العقارات) على أن تكون نسبة التذبذب اليومي لسعر السهم 10%.

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مؤشر سوق الأسهم

وبالأمس، أنهى مؤشر الأسهم السعودية الرئيس التعاملات منخفضاً 24.91 نقطة، ليقفل عند مستوى 11430.87 نقطة، وبقيمة تداولات بلغت 5.3 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 188 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 65 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 151 شركة على تراجع.

الأسهم الأكثر ارتفاعاً

وجاءت أسهم شركات؛ التعاونية، وعذيب للاتصالات، وأكوا باور، والموارد، وتكافل الراجحي، الأكثر ارتفاعًا، وكانت أسهم شركات الباحة، والوطنية للتعليم، وعلم، وجاكو، وريدان الأكثر انخفاضًا في التعاملات، إذ تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.91% و6.25%.

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