تداول يغلق على انخفاض 78 نقطة

أنهى مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم الثلاثاء، تعاملاته باللون الأحمر خاسرًا 78 نقطة.

الأسهم السعودية

وحسب قناة “الإخبارية”، أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس “تداول” اليوم منخفضًا 78 نقطة ليقفل عند مستوى 11156.26 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم 235.7 مليون سهم، فيما بلغت قيمة التداولات 6.1 مليارات ريال.

أسهم أمس

وكان مؤشر الأسهم السعودية الرئيس أغلق أمس الاثنين، تعاملاته باللون الأخضر كاسبًا 81 نقطة.

وحسب قناة “الإخبارية”، أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس مرتفعًا 81 نقطة ليقفل عند مستوى 11235 نقطة، فيما بلغت قيمة التداولات 6 مليارات ريال.

وسجلت أسهم 161 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 63 شركة على تراجع.