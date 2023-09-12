التجارة تستدعي 706 مركبات من نوع مرسيدس بنز القيصومة تسجل أعلى درجات الحرارة اليوم إطلاق جوهرة جبل عمر على قطعتي أرض بمساحة 13.152 مترًا تداول يغلق على انخفاض 78 نقطة الدوسري: موافقة مجلس الوزراء على تنظيم هيئة الإعلام يعزز المحتوى محليًا هيئة تنظيم الإعلام الجهة المنوط بها التطوير والتنظيم والإشراف على القطاع كاملًا سلطان عمان يستقبل ولي العهد القوات البحرية السعودية والباكستانية تختتم مناورات تمرين نسيم البحر لقطات لهطول الأمطار الغزيرة وحبات البرد على الطائف تنفيذ حكم القتل بحق مواطن قتل آخر بإطلاق النار عليه من بندقية شوزن
أنهى مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم الثلاثاء، تعاملاته باللون الأحمر خاسرًا 78 نقطة.
وحسب قناة “الإخبارية”، أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس “تداول” اليوم منخفضًا 78 نقطة ليقفل عند مستوى 11156.26 نقطة.
وبلغت كمية الأسهم 235.7 مليون سهم، فيما بلغت قيمة التداولات 6.1 مليارات ريال.
وكان مؤشر الأسهم السعودية الرئيس أغلق أمس الاثنين، تعاملاته باللون الأخضر كاسبًا 81 نقطة.
وحسب قناة “الإخبارية”، أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس مرتفعًا 81 نقطة ليقفل عند مستوى 11235 نقطة، فيما بلغت قيمة التداولات 6 مليارات ريال.
وسجلت أسهم 161 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 63 شركة على تراجع.
فيديو | بتداولات بلغت 6 مليارات .. "تاسي" ينهي تعاملاته باللون الأحمر خاسرا 78 نقطة #أسواق_السعودية #الإخبارية pic.twitter.com/iP2VAZHGwh
— اقتصاد الإخبارية (@ekhbariya_eco) September 12, 2023