تدخل جراحي ينقذ حياة سيدة حامل وجنينها في الدرب

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نجح فريق طبي بمستشفى الدرب في إنقاذ حياة سيدة حامل؛ بعد أن تمكن من إيقاف نزيف حاد كانت تعاني منه، وتسبب في اختناق الجنين.
وبينت “صحة جازان” أن المرأة وصلت إلى قسم الطوارئ في حالة نزيف حاد مع اختناق للجنين، وتم على الفور إجراء التشخيص، وأشعة تلفزيونية ، ورنين مغناطيسي؛ تبين من خلالها وجود مشيمة محورية مع تداخل في جدار الرحم؛ مما أدى إلى اختناق الجنين والتسبب في نزيف شديد للمرأة الحامل.
وأشارت صحة جازان إلى أن الفريق الطبي قرر إجراء تدخل جراحي لاستئصال أجزاء من الرحم مع المشيمة واستئصال جزء من المثانة و إصلاحه بسبب تداخل المشيمة مع المثانة، حيث استغرقت الجراحة ثلاث ساعات، تكللت ولله الحمد بالنجاح.