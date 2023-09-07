تراجع أسعار النفط وسط مخاوف إزاء الطلب في الصين وفصل الشتاء

تراجعت أسعار النفط اليوم الخميس، حيث طغت المخاوف بشأن الطلب خلال موسم الشتاء والتوقعات الاقتصادية غير الواضحة للصين على التوقعات بتقلص الإمدادات نتيجة تمديد السعودية وروسيا لتخفيضات الإنتاج الطوعية.

عقود خام برنت

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 24 سنتا إلى 90.36 دولار للبرميل بحلول الساعة (06:00) بتوقيت جرينتش بعد سلسلة مكاسب استمرت تسع جلسات.

خام غرب تكساس

كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 29 سنتا إلى 87.25 دولار بعد مكاسب دامت سبع جلسات.

وارتفع الخامان القياسيان في وقت سابق من الأسبوع بعد أن مددت السعودية وروسيا، أكبر مصدرين للنفط في العالم، التخفيضات الطوعية في الإمدادات حتى نهاية العام. وجاء ذلك علاوة على تخفيضات اتفقت عليها عدة دول في مجموعة أوبك+ في أبريل وتستمر حتى نهاية 2024.

وقال ليون لي المحلل لدى سي.إم.سي في شنغهاي “في الوقت الحاضر، من الصعب حقا بالنسبة لنا أن نرى أي عوامل سلبية نتيجة خفض الإمدادات. ومع ذلك، نحن بحاجة للنظر في مخاطر الطلب المحتملة مثلما قد يحدث في الربع الرابع عندما يمكن أن تتباطأ السوق .. بعدما ينتهي الطلب المرتبط بموسم الصيف”.

وأثرت أيضا في الأسعار مجموعات من البيانات المتباينة من الصين مع انخفاض إجمالي الصادرات 8.8 في المائة في أغسطس على أساس سنوي وانكماش الواردات 7.3 في المائة. لكن واردات النفط الخام ارتفعت 30.9 في المائة على أساس سنوي.