تراجع أسعار النفط وسط مخاوف إزاء الطلب في الصين وفصل الشتاء أمانة جدة تتعقب الظواهر السلبية وتتلف 604 بسطات عشوائية الأمر بالمعروف تُفعّل برنامجي “فاجتنبوه لعلكم تفلحون” و”ولا تسرفوا” بالخرج سعود الطبية توضح الفرق بين الزهايمر والخرف وظائف بـ مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون أمانة الحدود الشمالية تطرح 11 فرصة استثمارية بروضة هباس محمية الإمام تركي بن عبدالله: رصد تزايد أعداد الغزلان بعدة مواقع السديس: الاهتمام بالقرآن الكريم في صدارة أولويات ولاة أمرنا الناتج المحلي الإجمالي يرتفع 1.2%.. مؤشرات لقوة ومتانة الاقتصاد السعودية تزدهر بمختلف ألوان الثقافة لتثري نمط حياة الفرد
تراجعت أسعار النفط اليوم الخميس، حيث طغت المخاوف بشأن الطلب خلال موسم الشتاء والتوقعات الاقتصادية غير الواضحة للصين على التوقعات بتقلص الإمدادات نتيجة تمديد السعودية وروسيا لتخفيضات الإنتاج الطوعية.
وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 24 سنتا إلى 90.36 دولار للبرميل بحلول الساعة (06:00) بتوقيت جرينتش بعد سلسلة مكاسب استمرت تسع جلسات.
كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 29 سنتا إلى 87.25 دولار بعد مكاسب دامت سبع جلسات.
وارتفع الخامان القياسيان في وقت سابق من الأسبوع بعد أن مددت السعودية وروسيا، أكبر مصدرين للنفط في العالم، التخفيضات الطوعية في الإمدادات حتى نهاية العام. وجاء ذلك علاوة على تخفيضات اتفقت عليها عدة دول في مجموعة أوبك+ في أبريل وتستمر حتى نهاية 2024.
وقال ليون لي المحلل لدى سي.إم.سي في شنغهاي “في الوقت الحاضر، من الصعب حقا بالنسبة لنا أن نرى أي عوامل سلبية نتيجة خفض الإمدادات. ومع ذلك، نحن بحاجة للنظر في مخاطر الطلب المحتملة مثلما قد يحدث في الربع الرابع عندما يمكن أن تتباطأ السوق .. بعدما ينتهي الطلب المرتبط بموسم الصيف”.
وأثرت أيضا في الأسعار مجموعات من البيانات المتباينة من الصين مع انخفاض إجمالي الصادرات 8.8 في المائة في أغسطس على أساس سنوي وانكماش الواردات 7.3 في المائة. لكن واردات النفط الخام ارتفعت 30.9 في المائة على أساس سنوي.