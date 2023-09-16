ترامب: مشكلة بايدن ليست السن بل عدم كفاءته

أكد المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب أن بايدن ليس متقدّماً جداً في السن، بما يحول دون سعيه للفوز بولاية رئاسية ثانية، موضحاً أن المشكلة الأكبر هي أنه غير كفء.

فساد نجل بايدن

أكد دونالد ترامب، في تصريحات لبرنامج Meet the Press ستبث عبر شبكة NBC غداً الأحد، إن هانتر بايدن حصل على صفقة القرن قبل أن توجه هيئة محلفين فيدرالية كبرى لائحة الاتهام إلى نجل الرئيس بتهم تتعلق بالفساد واستغلال منصب والده.

Donald Trump told NBC's Meet the Press that Hunter Biden received the "deal of the century" before a federal grand jury indicted the president's son. Read more: https://t.co/YmZRB9Mdqj pic.twitter.com/5VirANjKpl — Sky News (@SkyNews) September 15, 2023

سن بايدن

وقال ترامب في المقابلة إن “بعضاً من أعظم قادة العالم كانوا ثمانينيين”، مضيفاً “بالمناسبة لست قريباً من بلوغ سن الثمانين”.

كما تابع “بايدن ليس متقدماً جداً في السن، لكني أعتقد أنه غير كفء، وهذه مشكلة أكبر”.

ترامب غير كفء

وأضاف ترامب أن عمره لا يسبب له قلقاً، مشيراً إلى أن والديه عاشا حياة مديدة. وتابع “وراثياً، إنه أمر جيّد”.

جاءت تصريحات الرئيس الأمريكي السابق خلال مقابلة أجرتها معه شبكة “ان بي سي” ستبث الأحد، في خضم سجال دائر في الولايات المتحدة حول شيخوخة الطبقة السياسية، وهو عامل رئيسي في انتخابات 2024. ففي موعد الاستحقاق سيكون عمر بايدن قد ناهز 82 عاماً، فيما سيكون ترامب في الـ78 من عمره.

التشكيك في قدرة الرئيس

وتشير الاستطلاعات إلى خشية أكبر في صفوف الأمريكيين حيال سن بايدن على الرغم من ضآلة الفارق العمري بين الرجلين. فيما أظهر استطلاع أن 75% من المستطلعين يشككون في قدرة الرئيس الديمقراطي على الاضطلاع بمهام المنصب لولاية ثانية.

وكان ترامب لدى انتهاء ولايته ثاني أكبر رئيس أمريكي سناً (رونالد ريغان كان قد بلغ 77 عاماً لدى انتهاء ولايته)، وهو ما يشكّل تحدياً لقطب العقارات الذي على الرغم من ذلك، يواظب على تسمية الرئيس الحالي بـ”جو النعسان”. وفي حال فوزه بالرئاسة في انتخابات 2024 سيكون ترامب لدى انتهاء ولايته قد بلغ 82 عامًا.

انتخابات الرئاسة

ويعد عمر بايدن عائقًا رئيسيًا أمامه في انتخابات الرئاسة الأمريكية 2024، رغم الجهود التي يبذلها البيت الأبيض للتسويق لنجاحاته الاقتصادية والاجتماعية والدبلوماسية.

وفي آخر فحص طبي خضع له بايدن في شباط/فبراير، وصفه طبيبه بأنه يتمتع بالحيوية وصحته جيّدة. مع ذلك، يواصل سنّه شغل الناخبين في بلد يمنح أهمية بالغة للشباب.