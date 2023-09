ترامب: مشكلة بايدن ليست السن بل عدم كفاءته

أكد المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب أن بايدن ليس متقدّماً جداً في السن، بما يحول دون سعيه للفوز بولاية رئاسية ثانية، موضحاً أن المشكلة الأكبر هي أنه غير كفء.

أكد دونالد ترامب، في تصريحات لبرنامج Meet the Press ستبث عبر شبكة NBC غداً الأحد، إن هانتر بايدن حصل على صفقة القرن قبل أن توجه هيئة محلفين فيدرالية كبرى لائحة الاتهام إلى نجل الرئيس بتهم تتعلق بالفساد واستغلال منصب والده.

Donald Trump told NBC's Meet the Press that Hunter Biden received the "deal of the century" before a federal grand jury indicted the president's son.

