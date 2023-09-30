ترامب يسخر من بايدن ويقلد حركاته: أين أنا !

سخر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من الرئيس الحالي جو بايدن، وظهر ترامب يقلد حركات منافسه الأقوى بانتخابات الرئاسة 2024، على خشبة المسرح، الأمر الذي أثار تفاعلاً كبيرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

سخرية ترامب من بايدن

وجاءت سخرية الرئيس الأمريكي السابق من الرئيس الحالي جو بايدن، خلال خطاب ألقاه أمام مناصريه من الحزب الجمهوري في ولاية كاليفورنيا.

وقال ترامب: “الرجل لا يستطيع إيجاد طريقه للخروج من المنصة! انظروا مثلًا هذه منصة، لم أرها من قبل، ولكن لو مشيت يسارًا يوجد سلم، ولو مشيت يمينًا يوجد سلم، ومع ذلك يقف هو ليقول: أين أنا؟ أين أنا؟!”. ويقوم ترامب بالالتفات حوله قائلًا: “أين أنا” في إشارة إلى الرئيس بايدن.

وأضاف ترامب: “أعني أن الرجل لا يستطيع أن يجد طريقه للخروج من المسرح”.

MUST WATCH – Trump mocks Biden during a speech at the California GOP fall convention in Anaheim "I mean, the guy can't find his way off of a stage" pic.twitter.com/i8P3cKA8wi — The Bulletin (@BulletinTodayUS) September 29, 2023

اتهامات متبادلة

وكان بايدن قد وجه انتقادات لاذعة لترامب وأنصاره، الخميس الماضي، حيث وصفهم بأنهم تهديد مباشر للديمقراطية الأمريكية، وذلك في أقوى تحذير يصدره بايدن بشأن ترشح ترامب للانتخابات الرئاسية لعام 2024.

يذكر أن الرئيس بايدن يتعرض للكثير من الأخطاء والزلات المحرجة على الهواء، مما أثار حالة من الانتقادات والسخرية من الرئيس الأمريكي، ويلاحظ في حالات كثيرة السلوك الغريب لبايدن.

تعليق البيت الأبيض

علقت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير على مخاوف الأمريكيين بشأن عمر الرئيس جو بايدن، قائلة إن سن الثمانين هي اليوم بمثابة سن الأربعين.

وأضافت جان بيير في مؤتمر صحفي ردًا على سؤال عن إظهار استطلاعات الرأي العام قلق الشعب بشأن عمر بايدن: سن الثمانين هي اليوم سن الأربعين، ألم تسمعوا بذلك؟.

عمر بايدن

وبحسب جان بيير، تثار مسألة عمر بايدن باستمرار، لكنه يظهر دائمًا كفاءة عالية، ويحقق نتائج هيهات للسياسيين الآخرين أن يصلوا إليها.

وقد أصبح بايدن أكبر رئيس للولايات المتحدة سناً في التاريخ. وغالبًا ما يجد نفسه في مواقف محرجة، حيث يفقد طريقه وينزلق ويسقط. وهو يعتزم الترشح لإعادة انتخابه لولاية ثانية في عام 2024.