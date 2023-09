ترامب يسخر من بايدن ويقلد حركاته: أين أنا !

سخر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من الرئيس الحالي جو بايدن، وظهر ترامب يقلد حركات منافسه الأقوى بانتخابات الرئاسة 2024، على خشبة المسرح، الأمر الذي أثار تفاعلاً كبيرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاءت سخرية الرئيس الأمريكي السابق من الرئيس الحالي جو بايدن، خلال خطاب ألقاه أمام مناصريه من الحزب الجمهوري في ولاية كاليفورنيا.

وقال ترامب: “الرجل لا يستطيع إيجاد طريقه للخروج من المنصة! انظروا مثلًا هذه منصة، لم أرها من قبل، ولكن لو مشيت يسارًا يوجد سلم، ولو مشيت يمينًا يوجد سلم، ومع ذلك يقف هو ليقول: أين أنا؟ أين أنا؟!”. ويقوم ترامب بالالتفات حوله قائلًا: “أين أنا” في إشارة إلى الرئيس بايدن.

وأضاف ترامب: “أعني أن الرجل لا يستطيع أن يجد طريقه للخروج من المسرح”.

MUST WATCH – Trump mocks Biden during a speech at the California GOP fall convention in Anaheim

"I mean, the guy can't find his way off of a stage" pic.twitter.com/i8P3cKA8wi

— The Bulletin (@BulletinTodayUS) September 29, 2023