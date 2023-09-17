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مليئة بالمغالطات وأشبه بـالأكاذيب

ترامب يفند تصريحات بايدن بشأن 11 سبتمبر

الأحد ١٧ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٤٥ مساءً
ترامب يفند تصريحات بايدن بشأن 11 سبتمبر
المواطن - فريق التحرير

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قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، اليوم الأحد: إن عدم دقة الرئيس جو بايدن في تصريحاته المليئة بالمغالطات أشبه بـالأكاذيب.

يبدو وكأنه كذب

وبحسب وسائل الإعلام الأمريكية، ذكر ترامب، أن التصريحات التي أدلى بها الرئيس الأمريكي الحالي مليئة بالتناقضات، حيث لفت أنه كان متواجدًا في ولاية نيويورك، بعدما شنت هجمات على أحد الأبراج الأمريكية، يوم 11 سبتمبر 2001، لكن في نفس ذات الوقت اكتشف الصحفيون بأن بايدن كان بالعاصمة واشنطن في ذلك اليوم.

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وخلال حوار صحفي مع إن بي سي نيوز، علق بعدها الرئيس الأمريكي السابق ترامب، وأكد أن حديث جو بايدن، يبدو وكأنه كذب، وهو أمر فظيع لا يتحمله عقل.

وفي وقت سابق، صرح الرئيس الأمريكي بايدن، أن منزله تعرض إلى حريق ضخم في عام 2004، وكاد وأن يفقد زوجته، لكن حينها نشر الصحفيون عن وجود حريق بسيط ولم يُصب أحد بأي أذى، وكان ذلك بسبب صاعق البرق الذي ضرب المبنى.

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