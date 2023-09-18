ترامب يقدم حلولًا لحل أزمة الحرب في أوكرانيا

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أكد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، أنه كان بإمكان أوكرانيا تجنب تصعيد النزاع مع روسيا الاتحادية لو قبلت كييف بالتخلي عن جزء صغير من أراضيها قبل اشتعال المعركة.
وقال الرئيس السابق ترامب في مقابلة مع شبكة NBC News: “كان من الممكن أن يتوصل الجانبان إلى اتفاق بخسارة بعض الأراضي وعلى نطاق أصغر من تلك التي قامت روسيا بضمّها فعلًا”.
وأضاف: “كان من الممكن أن يتوصلوا إلى اتفاق ولم يكن أحد حينها ليموت”. وبحسب الرئيس السابق، فإن مثل هذا الاتفاق كان سيسمح لسلطات كييف بإنقاذ البلاد.
يشار إلى أن ترامب سبق له أن صرّح في مناسبات عديدة بأن الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن، وعبر سياسته التي يتبعها تجاه أوكرانيا، ربما هو بذلك يدفع الإنسانية نحو نشوب حرب عالمية ثالثة.
كما أكد ترامب مرارًا أنه في حال فوزه في الانتخابات الرئاسية سيُمكنه ضمان تسوية للوضع في أوكرانيا في غضون 24 ساعة فقط.
WATCH: Kristen Welker asks former President Trump about the indictments he’s facing and the possibility that he could be sentenced to prison.
Welker: “Do you worry about going to jail?”
Trump: “I don’t even think about it.” pic.twitter.com/SwfKpJjrOc
— Meet the Press (@MeetThePress) September 17, 2023
وفي سياق آخر، وجهت مذيعة قناة “إن بي سي” الأمريكية سؤالًا لترامب بشأن لوائح الاتهام التي يواجهها واحتمال الحكم عليه بالسجن.
وقالت كريستين ويلكر لترامب: “هل تقلق بشأن الذهاب إلى السجن؟”، فيما رد ترامب قائلًا: “أنا لا أفكر في الأمر حتى”.
ويواجه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ونجلاه، محاكمة مدنية تستمر 3 أشهر بتهمة الاحتيال، من أكتوبر إلى عيد الميلاد، حيث تتّهم محاكم ولاية نيويورك ترامب بـ”تضخيم” أصوله بمليارات الدولارات بين عامي 2011 و2021.
وكان أحد قضاة محكمة نيويورك قرّر أنّ هذه المحاكمة التي لا تضمّ هيئة محلّفين ستبدأ في 2 أكتوبر في مانهاتن.