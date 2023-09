أكد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، أنه كان بإمكان أوكرانيا تجنب تصعيد النزاع مع روسيا الاتحادية لو قبلت كييف بالتخلي عن جزء صغير من أراضيها قبل اشتعال المعركة.

وقال الرئيس السابق ترامب في مقابلة مع شبكة NBC News: “كان من الممكن أن يتوصل الجانبان إلى اتفاق بخسارة بعض الأراضي وعلى نطاق أصغر من تلك التي قامت روسيا بضمّها فعلًا”.

وأضاف: “كان من الممكن أن يتوصلوا إلى اتفاق ولم يكن أحد حينها ليموت”. وبحسب الرئيس السابق، فإن مثل هذا الاتفاق كان سيسمح لسلطات كييف بإنقاذ البلاد.

يشار إلى أن ترامب سبق له أن صرّح في مناسبات عديدة بأن الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن، وعبر سياسته التي يتبعها تجاه أوكرانيا، ربما هو بذلك يدفع الإنسانية نحو نشوب حرب عالمية ثالثة.

كما أكد ترامب مرارًا أنه في حال فوزه في الانتخابات الرئاسية سيُمكنه ضمان تسوية للوضع في أوكرانيا في غضون 24 ساعة فقط.

