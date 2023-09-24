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بايرن ميونيخ ينفرد بالصدارة

ترتيب الدوري الألماني قبل مباراتي اليوم

الأحد ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٦ مساءً
ترتيب الدوري الألماني قبل مباراتي اليوم
المواطن - فريق التحرير

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يأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي باير ليفركوزن للظهور بشكل مميز خلال مباراة اليوم ضد هايدينهايم، وتصدر جدول ترتيب الدوري الألماني الممتاز.

موعد مباراتي اليوم

ومن المقرر أن تُقام مباراتان، اليوم الأحد، في ختام منافسات الجولة الخامسة؛ وسط منافسة قوية من الفريق لتحقيق انطلاقة قوية وحصد الثلاث نقاط، لمواصلة التقدم في جدول ترتيب الدوري الألماني لكرة القدم منذ الجولات الأولى.

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ويلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي باير ليفركوزن ضد هايدينهايم، عند الساعة الرابعة والنصف مساء، فيما يحل فرايبورغ ضيفًا على آينتراخت فرانكفورت على ملعب “دوتش بانك بارك”، عند الساعة السادسة والنصف مساء.

باير ليفركوزن ضد هايدينهايم
موعد مباراة ليفركوزن ضد هايدينهايم – المصدر @bayer04_en

جدول ترتيب الدوري الألماني

وجاء جدول ترتيب الدوري الألماني الممتاز قبل مباراتي اليوم في الجولة الخامسة، كالتالي؛ الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونيخ في الصدارة برصيد 13 نقطة، وبفارق نقطة عن شتوتغارت، ليبزيج وهوفنهايم.

بايرن ميونيخ
لاعبو البايرن – المصدر @FCBayernAr

ويحتل بوروسيا دورتموند المركز الخامس برصيد 11 نقطة، يليه باير ليفركوزن بـ10 نقاط، وبفارق نقطة عن فولفسبورغ، ثم الفريق الأول لكرة القدم بنادي آينتراخت بـ6 نقاط، متساويًا مع يونيون برلين، فيردر بريمن وفرايبورغ.

ويتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي أوغسبورغ في المركز الـ12 برصيد 5 نقاط، ثم هايدينهايم بـ4 نقاط، وبفارق نقطة عن بوخوم، يليه بوروسيا مونشنغلادباخ برصيد نقطتين، يليه كولن بنقطة، بالتساوي مع دارمشتات 98، وماينز متذيل جدول ترتيب الدوري الألماني الممتاز.

بوخوم
لاعبو بوخوم – المصدر @VfLBochum1848EN

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