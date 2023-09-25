ترتيب الدوري الإسباني قبل الجولة السابعة

يأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة للظهور بشكل مميز خلال مواجهة الغد ضد ريال مايوركا، والحفاظ على صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز.

موعد مباريات الغد

ومن المقرر أن تنطلق منافسات الجولة السابعة، مساء يوم غد الثلاثاء، وسط منافسة قوية من الفريق لتحقيق انطلاقة قوية وحصد الثلاث نقاط، لمواصلة التقدم في جدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم منذ الجولات الأولى.

ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي إشبيلية نظيره ألميريا، عند الساعة الثامنة مساء، فيما يحل برشلونة ضيفًا ثقيلًا على ريال مايوركا، عند الساعة العاشرة والنصف مساء، على ملعب “إيبيروستار”.

جدول ترتيب الدوري الإسباني

وجاء جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز قبل مباراتي الغد في الجولة السابعة، كالتالي؛ الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة في الصدارة برصيد 16 نقطة، بالتساوي مع جيرونا، وبفارق نقطة واحدة عن ريال مدريد.

ويحتل أتلتيك بيلباو المركز الرابع برصيد 13 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن أتلتيكو مدريد، بالتساوي مع فالنسيا ورايو فاليكانو، ثم ريال سوسيداد برصيد 9 نقاط، يليه الفريق الأول لكرة القدم بنادي قادش بـ8 نقاط، متساويًا مع ريال بيتيس.

ويتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي أوسوسانا في المركز الـ11 برصيد 7 نقاط، بالتساوي مع فياريال وخيتافي، ثم ألافيس برصيد 6 نقاط، ثم لاس بالماس بـ5 نقاط، متساويًا مع ريال مايوركا، يليه إشبيلية وسلتا فيغو بـ4 نقاط، ثم غرناطة بـ3 نقاط، ويتذيل ألميريا جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز بنقطتين.