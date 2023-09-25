Icon

رجل مرور يعدّل شماغ رجل أثناء الاحتفال باليوم الوطني Icon ترتيب الدوري الإسباني قبل الجولة السابعة Icon الشورى يطالب بدعم توطين المهن الفنية والمهارية والإدارية Icon قمم السودة تحول السعودية لوجهة سياحية عالمية ترتكز على الثقافة الغنية والتراث الفريد Icon الأسهم السعودية تغلق منخفضة Icon مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو تؤكد صحة رأي أنشيلوتي Icon الإسعاف الجوي بالقصيم يباشر حادثي سير منفصلين ببريدة Icon قمم السودة توفر 4036 وحدة فندقية وسكنية و30 نقطة جذب ترفيهية Icon وزيرة خارجية نيوزيلندا تغني أمام الأمم المتحدة Icon انفجار قوي يهز مصفاة غاز بندر عباس في إيران Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
برشلونة وجيرونا في الصدارة

ترتيب الدوري الإسباني قبل الجولة السابعة

الإثنين ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:١٨ مساءً
ترتيب الدوري الإسباني قبل الجولة السابعة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

يأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة للظهور بشكل مميز خلال مواجهة الغد ضد ريال مايوركا، والحفاظ على صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز.

موعد مباريات الغد

ومن المقرر أن تنطلق منافسات الجولة السابعة، مساء يوم غد الثلاثاء، وسط منافسة قوية من الفريق لتحقيق انطلاقة قوية وحصد الثلاث نقاط، لمواصلة التقدم في جدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم منذ الجولات الأولى.

قد يهمّك أيضاً
الأسهم السعودية تغلق منخفضة

الأسهم السعودية تغلق منخفضة

روشن العقارية تعلن عن 90 وظيفة شاغرة

روشن العقارية تعلن عن 90 وظيفة شاغرة

ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي إشبيلية نظيره ألميريا، عند الساعة الثامنة مساء، فيما يحل برشلونة ضيفًا ثقيلًا على ريال مايوركا، عند الساعة العاشرة والنصف مساء، على ملعب “إيبيروستار”.

برشلونة ضد أنتويرب - 1

جدول ترتيب الدوري الإسباني

وجاء جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز قبل مباراتي الغد في الجولة السابعة، كالتالي؛ الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة في الصدارة برصيد 16 نقطة، بالتساوي مع جيرونا، وبفارق نقطة واحدة عن ريال مدريد.

ترتيب الدوري الإسباني
ترتيب الدوري – المصدر @FCBarcelona

ويحتل أتلتيك بيلباو المركز الرابع برصيد 13 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن أتلتيكو مدريد، بالتساوي مع فالنسيا ورايو فاليكانو، ثم ريال سوسيداد برصيد 9 نقاط، يليه الفريق الأول لكرة القدم بنادي قادش بـ8 نقاط، متساويًا مع ريال بيتيس.

ويتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي أوسوسانا في المركز الـ11 برصيد 7 نقاط، بالتساوي مع فياريال وخيتافي، ثم ألافيس برصيد 6 نقاط، ثم لاس بالماس بـ5 نقاط، متساويًا مع ريال مايوركا، يليه إشبيلية وسلتا فيغو بـ4 نقاط، ثم غرناطة بـ3 نقاط، ويتذيل ألميريا جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز بنقطتين.

ألميريا
لاعبو ألميريا – المصدر @UDAlmeria_Eng

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

تنبيه لأولياء الأمور عند إيصال أبنائهم للمدرسة
السعودية اليوم

تنبيه لأولياء الأمور عند إيصال أبنائهم للمدرسة

السعودية اليوم
مباني إمارات المناطق والقطاعات الأمنية تكتسي الأخضر
السعودية اليوم

مباني إمارات المناطق والقطاعات الأمنية تكتسي الأخضر

السعودية اليوم
افتتاح فرع لأكاديمية أكسفورد للطيران في حفر الباطن قريبًا
آخر الاخبار

افتتاح فرع لأكاديمية أكسفورد للطيران في حفر...

آخر الاخبار
تحذير عالي الخطورة من الأمن السيبراني يتعلق بتحديث كروم
تكنولوجيا

تحذير عالي الخطورة من الأمن السيبراني يتعلق...

تكنولوجيا
iPhone15Pro ينعش أسواق الهواتف المتراجعة في 2023
تكنولوجيا

iPhone15Pro ينعش أسواق الهواتف المتراجعة في 2023

تكنولوجيا
طريقة سهلة لإعادة شكل سناب شات القديم
تكنولوجيا

طريقة سهلة لإعادة شكل سناب شات القديم

تكنولوجيا
انخفاض طفيف في أسعار الذهب وعيار 24 بـ 233.4 ريال
السوق

انخفاض طفيف في أسعار الذهب وعيار 24...

السوق
غموض مصير رومارينيو قبل نهاية الميركاتو
آخر الاخبار

غموض مصير رومارينيو قبل نهاية الميركاتو

آخر الاخبار