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ترتيب الدوري الإنجليزي بعد ختام مباريات الجولة السادسة

الأحد ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٥٢ مساءً
ترتيب الدوري الإنجليزي بعد ختام مباريات الجولة السادسة
المواطن - فريق التحرير

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نجح مانشستر سيتي في تعزيز صدارته لـ ترتيب الدوري الإنجليزي، وذلك بعد ختام مباريات الجولة السادسة من عمر المسابقة اليوم الأحد.

وفي افتتاح مباريات الجولة السادسة أمس السبت، تعادل كريستال بالاس بدون أهداف مع فريق فولهام، بينما تعادل وولفرهامبتون مع فريق لوتون تاون بهدف لكل منهما، وفاز مانشستر سيتي على نوتنغهام فورست بثنائية دون رد، وفاز إيفرتون على برينتفورد بثلاثية لهدف، وفاز مانشستر يونايتد على بيرنلي بهدف دون رد.

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وفي مباريات اليوم، تعادل آرسنال مع توتنهام بنتيجة هدفين لكل فريق، وفاز أستون فيلا على تشيلسي بهدف دون رد، وفاز ليفربول على وست هام يونايتد بثلاثية لهدف، وفاز برايتون على بورنموث بثلاثية لهدف، وفاز فريق نيوكاسل يونايتد على نادي شيفيلد يونايتد بثمانية أهداف دون رد.

مان سيتي في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي 

ويتواجد مانشستر سيتي حاليًّا في الصدارة برصيد 18 نقطة، يليه ليفربول ثانيًا برصيد 16 نقطة، برايتون ثالثًا برصيد 15 نقطة، توتنهام رابعًا برصيد 14 نقطة، آرسنال خامسًا برصيد 14 نقطة، أستون فيلا سادسًا برصيد 12 نقطة، وست هام يونايتد سابعًا برصيد 10 نقاط، نيوكاسل يونايتد ثامنًا برصيد 9 نقاط، مانشستر يونايتد تاسعًا برصيد 9 نقاط، كريستال بالاس يملك 8 نقاط في المركز العاشر وفولهام يملك 8 نقاط في المركز الحادي عشر.

لاعبي مانشستر سيتي - مان سيتي ضد نوتنغهام فورست - 3

ويتواجد فريق نوتنغهام فورست في المركز الـ 12 في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 7 نقاط في المركز الـ 12.

ويحتل فريق برينتفورد المركز الـ 13 برصيد ست نقاط، تشيلسي في المركز الرابع عشر برصيد خمس نقاط، إيفرتون في المركز الـ 15 برصيد 4 نقاط، وولفرهامبتون في المركز الـ 16 برصيد 4 نقاط.

بورنموث في المركز السابع عشر برصيد 3 نقاط.

بيرنلي ضد مان يونايتد - 2

وفي المراكز الـ 18 والـ 19 والـ 20 تتواجد أندية لوتون تاون وبيرنلي وشيفيلد يونايتد على الترتيب ولكل منهم نقطة واحدة.

 

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