ترتيب الدوري الإيطالي بعد ختام مباريات الجولة الخامسة

نجح فريق إنتر ميلان في الحفاظ على صدارته لـ ترتيب الدوري الإيطالي، وذلك بعد نهاية مباريات الجولة الخامسة.

نتائج الجولة الخامسة

وكانت مباريات الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي، انطلقت الجمعة الماضية، حيث تعادل فروسينوني مع فريق ساليرنيتانا بهدف لكل منهما وفاز ليتشي على نادي جنوى بهدف دون رد.

وفي مباريات السبت، فاز ميلان على هيلاس فيرونا بهدف دون رد، وفاز ساسولو على يوفنتوس بنتيجة 4/ 2، وتعادل لاتسيو مع نادي مونزا بهدف لكل فريق.

وفي مواجهات أمس، فاز إنتر ميلان على إمبولي بهدف دون رد، وفاز أتالانتا على كالياري بثنائية دون رد، وفاز فيورنتينا على أودينيزي بنتيجة هدفين دون رد، بينما تعادل نابولي مع بولونيا بدون أهداف وتعادل روما مع تورينو بهدف لكل فريق.

ترتيب الدوري الإيطالي

ويتواجد في الصدارة إنتر ميلان برصيد 15 نقطة، يليه ميلان ثانيًا برصيد 12 نقطة، ليتشي ثالثًا برصيد 11 نقطة، يوفنتوس رابعًا برصيد 10 نقاط، فيورنتينا خامسًا برصيد 10 نقاط.

وفي المركز السادس يتواجد فريق أتالانتا برصيد 9 نقاط، يليه كل من نابولي سابعًا وفروسينوني ثامنًا وتورينو تاسعًا ولكل منهم 8 نقاط.

وفي المركز العاشر، يتواجد فريق هيلاس فيرونا برصيد 7 نقاط، بولونيا في المركز الـ11 برصيد 6 نقاط، ساسولو في المركز الـ 12 برصيد 6 نقاط في ترتيب الدوري الإيطالي.

ويملك روما صاحب المركز الـ 13 ومونزا صاحب المركز الـ 14 5 نقاط لكل منهما.

وفي المركز الـ 15 يتواجد نادي لاتسيو برصيد 4 نقاط، المركز الـ 16 يتواجد فيه فريق جنوى برصيد 4 نقاط، ساليرنيتانا في المركز الـ 17 برصيد 3 نقاط، أودينيزي في المركز الـ 18 وكالياري في المركز الـ 19، بينما يتواجد إمبولي في المركز العشرين والأخير برصيد صفر من النقاط.