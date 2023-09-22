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الاتحاد في الصدارة والهلال بالوصافة

ترتيب الدوري السعودي بعد ختام الجولة السابعة

الجمعة ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥٨ مساءً
ترتيب الدوري السعودي بعد ختام الجولة السابعة
المواطن - فريق التحرير

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حافظ نادي الاتحاد على صدارته لـ ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، وذلك بعد ختام منافسات الجولة السابعة من بطولة دوري روشن جولة “نحلم ونحقق”.

مباريات الجولة 

وكانت مباريات الجولة السابعة من دوري روشن، انطلقت أمس الخميس بفوز الاتفاق على الطائي برباعية مقابل ثلاثة أهداف، وفوز التعاون على الرائد بثنائية لهدف، كذلك تعادل ضمك مع الهلال بهدف لكل فريق، وفاز الاتحاد على الفتح بثنائية لهدف، وفاز الشباب على الحزم برباعية لهدف.

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وفي مباريات اليوم الجمعة، فاز الفيحاء على الرياض بثلاثية لهدف، وفاز الخليج على الأخدود بهدف دون رد.

وفاز الوحدة على أبها برباعية دون رد، بينما فاز النصر على الأهلي بنتيجة 4/ 3.

رومارينيو - 2 - الاتحاد والفتح - صدارة دوري روشن

ترتيب الدوري السعودي

الاتحاد في الصدارة برصيد 18 نقطة، يليه الهلال ثانيًا برصيد 17 نقطة، التعاون ثالثًا برصيد 16 نقطة، الاتفاق رابعًا برصيد 16 نقطة، النصر خامسًا برصيد 15 نقطة، الأهلي سادسًا برصيد 15 نقطة، الوحدة يملك 12 نقطة في المركز السابع، وفي المركز الثامن نادي الفتح برصيد 11 نقطة، وفي المركز التاسع الفيحاء برصيد 9 نقاط.

الهلال وضمك - ميتروفيتش

وفي ترتيب الدوري السعودي، يتواجد الخليج عاشرًا برصيد 8 نقاط، الشباب في المركز الـ 11 برصيد 8 نقاط.

أما أندية الطائي وأبها وضمك فتتواجد من المراكز 12 إلى 14 على الترتيب.

بقيادة رونالدو - 2 - النصر والأهلي

الأخدود في المركز الـ 15 برصيد 4 نقاط، الرائد في المركز الـ 16 برصيد 4 نقاط، الرياض في المركز السابع عشر برصيد 4 نقاط، الحزم في المركز الـ 18 والأخير برصيد 3 نقاط.

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