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ترتيب الدوري السعودي للمحترفين بعد ختام مباريات الجولة السادسة

الإثنين ١٨ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٥٩ صباحاً
ترتيب الدوري السعودي للمحترفين بعد ختام مباريات الجولة السادسة
المواطن - فريق التحرير

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نجح فريق الهلال في الحفاظ على صدارته لـ ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، وذلك بعد ختام مباريات الجولة السادسة من عمر المسابقة.

ترتيب الدوري السعودي للمحترفين 

ويتواجد الهلال في صدارة ترتيب الدوري السعودي برصيد 16 نقطة، الاتحاد ثانيًا برصيد 15 نقطة، الأهلي ثالثًا برصيد 15 نقطة، التعاون رابعًا برصيد 13 نقطة، الاتفاق خامسًا برصيد 13 نقطة، النصر سادسًا برصيد 12 نقطة، الفتح سابعًا برصيد 11 نقطة، الوحدة ثامنًا برصيد تسع نقاط، الطائي تاسعًا برصيد 7 نقاط، الفيحاء عاشرًا برصيد 6 نقاط، أبها في المركز الـ 11 برصيد 6 نقاط، الخليج في المركز الـ 12 برصيد 5 نقاط، الشباب في المركز الـ 13 برصيد خمس نقاط، الأخدود في المركز الرابع عشر في ترتيب الدوري السعودي والرائد في المركز الـ 15 برصيد 4 نقاط، الرياض في المركز الـ 16 برصيد 4 نقاط، ضمك في المركز السابع عشر والحزم في المركز الـ 18 ولكل منهما 3 نقاط.

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وفي وقت سابق، نجح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في الانفراد بـ صدارة قائمة هدافي الدوري السعودي للمحترفين وذلك بعد أن سجل هدفًا في شباك نادي الرائد مساء أول أمس السبت في الجولة السادسة.

ووصل عدد أهداف رونالدو إلى 7 في قائمة هدافي الدوري السعودي متفوقًا على كل من سالم الدوسري لاعب الهلال والسنغالي ساديو ماني نجم النصر حيث أحرز كل منهما 6 أهداف، أما الصربي ألكسندر ميتروفيتش نجم الهلال والمغربي عبدالرزاق حمدالله لاعب الاتحاد والمغربي مراد باتنا نجم الفتح والبرازيلي مالكوم لاعب الهلال فأحرز كل منهم 5 أهداف.

الأهلي والتعاون - 5555

وكانت مباريات الجولة السادسة من دوري روشن، انطلقت بداية من الخميس الماضي بفوز الاتحاد على الأخدود بهدف نظيف، وفوز الوحدة على ضمك بنتيجة 4/ 2.

وفي مواجهات الجمعة، فاز الشباب على الفيحاء بهدف دون رد، وفاز الهلال على الرياض بنتيجة 6/ 1، بينما فاز الفتح على الخليج بثلاثية لهدف.

وفي لقاءات أول أمس السبت، فاز الاتفاق على أبها بثلاثية لهدف، وفاز النصر على الرائد بثلاثية لهدف، بينما فاز الأهلي على التعاون بنتيجة 3/ 2.

 

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