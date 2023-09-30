Icon

جولة مميزة لـ بدر بن عبدالمحسن وسلطان بن سلمان في معرض الكتاب Icon ترتيب الدوري السعودي للمحترفين بعد ختام مباريات الجولة الثامنة Icon ضمك يبتعد عن منطقة الهبوط بثنائية في الخليج Icon عبدالمجيد عبدالله يخطف القلوب في مهرجان لحن المملكة Icon لا أهداف في مباراة الأهلي والاتفاق Icon الميزانية السعودية 2024.. الإيرادات 1,172 مليار ريال والنفقات 1,251 مليار ريال Icon يوسف مسرحي تحدى إيقافه 4 سنوات وتُوج بذهبيته الأخيرة آسيويًا Icon أوبك بقيادة السعودية تنجح استراتيجية تخفيضات النفط Icon بايرن ميونخ ينجو من الخسارة أمام لايبزيج بالتعادل Icon مجلس النواب الأمريكي يوافق على مشروع قانون لتجنب الإغلاق الحكومي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
الهلال في الصدارة والاتحاد والتعاون يلاحقانه

ترتيب الدوري السعودي للمحترفين بعد ختام مباريات الجولة الثامنة

السبت ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥٠ مساءً
ترتيب الدوري السعودي للمحترفين بعد ختام مباريات الجولة الثامنة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

نجح نادي الهلال في اعتلاء صدارة ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، وذلك بعد ختام مباريات الجولة الثامنة من عمر المسابقة.

نتائج الجولة الثامنة

وكانت مباريات الجولة الثامنة انطلقت أمس الجمعة، بتفوق النصر أمام الطائي بهدفين لهدف، وفاز التعاون على الحزم بثلاثية لهدف، بينما تعادل الاتحاد مع الفيحاء بدون أهداف، وفاز الهلال على الشباب بثنائية دون رد.

قد يهمّك أيضاً
التعاون يستهدف مواصلة التألق ضد القادسية

التعاون يستهدف مواصلة التألق ضد القادسية

مُسيرة أوكرانية تستهدف مبنى إدارياً في كورسك الروسية

مُسيرة أوكرانية تستهدف مبنى إدارياً في كورسك الروسية

وضمن مباريات اليوم، عاد الرياض لتحقيق الانتصارات بالفوز على أبها بهدف دون رد، تفوق الأخدود على الرائد بثنائية لهدف، وفاز الفتح على نادي الوحدة بخماسية لهدف، بينما تعادل الأهلي والاتفاق بدون أهداف، وفاز ضمك على الخليج بثنائية دون رد.

الدوري السعودي للمحترفين

ويتواجد الهلال في الصدارة برصيد 20 نقطة، بينما يتواجد الاتحاد ثانيًا برصيد 19 نقطة، التعاون ثالثًا برصيد 19 نقطة، النصر رابعًا برصيد 18 نقطة، الاتفاق خامسًا برصيد 17 نقطة، الأهلي سادسًا برصيد 16 نقطة، الفتح ساتبعًا برصيد 14 نقطة، الوحدة ثامنًا برصيد 12 نقطة، الفيحاء تاسعًا في ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 10 نقاط، الخليج عاشرًا برصيد 8 نقاط، الشباب في المركز الـ11 برصيد 8 نقاط، ضمك في المركز الثاني عشر برصيد 7 نقاط، يليه كل من الأخدود في المركز الـ13 والطائي في المركز الـ14 والرياض في المركز الـ15 ولكل منهم 7 نقاط.

أبها في المركز الـ16 برصيد 6 نقاط، الرائد في المركز الـ17 برصيد 4 نقاط، الحزم في المركز الـ 18 والأخير برصيد 3 نقاط.

الأهلي والاتفاق - 13

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ليبيا تعلن الحداد بعد وفاة 150 شخصًا جراء إعصار دانيال
العالم

ليبيا تعلن الحداد بعد وفاة 150 شخصًا...

العالم
وظائف شاغرة لدى فروع شركة معادن
وظائف

وظائف شاغرة لدى فروع شركة معادن

وظائف
طاقم عبارة يوناني يلقي شابًّا في المياه بشكل مأساوي
غرائب

طاقم عبارة يوناني يلقي شابًّا في المياه...

غرائب
وظائف شاغرة بشركة تطوير للخدمات التعليمية
وظائف

وظائف شاغرة بشركة تطوير للخدمات التعليمية

وظائف
طيف عزيز تختتم جولتها بزيارة 35 مدينة ومحافظة وقرية بالسعودية
السعودية اليوم

طيف عزيز تختتم جولتها بزيارة 35 مدينة...

السعودية اليوم
وزارة الصحة تدعم مستشفيات حفر الباطن بـ250 جهازاً متطوراً
آخر الاخبار

وزارة الصحة تدعم مستشفيات حفر الباطن بـ250...

آخر الاخبار
8 متوفين دماغيًا ينقذون حياة 19 مواطنًا من مرضى القصور العضوي
السعودية اليوم

8 متوفين دماغيًا ينقذون حياة 19 مواطنًا...

السعودية اليوم
توضيح بشأن تمديد الدعم الإضافي في حساب المواطن
حساب المواطن

توضيح بشأن تمديد الدعم الإضافي في حساب...

حساب المواطن