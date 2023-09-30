ترتيب الدوري السعودي للمحترفين بعد ختام مباريات الجولة الثامنة

نجح نادي الهلال في اعتلاء صدارة ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، وذلك بعد ختام مباريات الجولة الثامنة من عمر المسابقة.

نتائج الجولة الثامنة

وكانت مباريات الجولة الثامنة انطلقت أمس الجمعة، بتفوق النصر أمام الطائي بهدفين لهدف، وفاز التعاون على الحزم بثلاثية لهدف، بينما تعادل الاتحاد مع الفيحاء بدون أهداف، وفاز الهلال على الشباب بثنائية دون رد.

وضمن مباريات اليوم، عاد الرياض لتحقيق الانتصارات بالفوز على أبها بهدف دون رد، تفوق الأخدود على الرائد بثنائية لهدف، وفاز الفتح على نادي الوحدة بخماسية لهدف، بينما تعادل الأهلي والاتفاق بدون أهداف، وفاز ضمك على الخليج بثنائية دون رد.

الدوري السعودي للمحترفين

ويتواجد الهلال في الصدارة برصيد 20 نقطة، بينما يتواجد الاتحاد ثانيًا برصيد 19 نقطة، التعاون ثالثًا برصيد 19 نقطة، النصر رابعًا برصيد 18 نقطة، الاتفاق خامسًا برصيد 17 نقطة، الأهلي سادسًا برصيد 16 نقطة، الفتح ساتبعًا برصيد 14 نقطة، الوحدة ثامنًا برصيد 12 نقطة، الفيحاء تاسعًا في ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 10 نقاط، الخليج عاشرًا برصيد 8 نقاط، الشباب في المركز الـ11 برصيد 8 نقاط، ضمك في المركز الثاني عشر برصيد 7 نقاط، يليه كل من الأخدود في المركز الـ13 والطائي في المركز الـ14 والرياض في المركز الـ15 ولكل منهم 7 نقاط.

أبها في المركز الـ16 برصيد 6 نقاط، الرائد في المركز الـ17 برصيد 4 نقاط، الحزم في المركز الـ 18 والأخير برصيد 3 نقاط.