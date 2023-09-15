أُسدل الستار على مباراتي الخميس في افتتاح مباريات الجولة السادسة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين “دوري روشن” موسم 2023/ 2024.

ترتيب الدوري السعودي للمحترفين بعد مباراتي الخميس

ويتواجد نادي الاتحاد في صدارة ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 15 نقطة، الهلال ثانيًا برصيد 13 نقطة، التعاون ثالثًا برصيد 13 نقطة، الأهلي رابعًا برصيد 12 نقطة، الاتفاق خامسًا برصيد 10 نقاط، النصر سادسًا والوحدة سابعًا ولكل منهما 9 نقاط.

الفتح ثامنًا برصيد 8 نقاط في ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، الفيحاء، أبها عاشرًا برصيد 6 نقاط، الطائي في المركز الـ11 برصيد 6 نقاط، الخليج في المركز الـ12 برصيد 5 نقاط، الأخدود في المركز الـ 13 برصيد 4 نقاط، الرائد في المركز الـ 14 برصيد 4 نقاط، الرياض في المركز الـ 15 برصيد 4 نقاط، ضمك في المركز الـ 16 برصيد 3 نقاط، الشباب في المركز الـ 17 “قبل الأخير” برصيد نقطتين، الحزم في المركز الـ 18 والأخير برصيد نقطتين.

وتُستكمل منافسات الجولة السادسة من الدوري السعودي للمحترفين، مساء اليوم الجمعة، بـ3 مواجهات، وسط صراع قوي بين الفرق لتقديم أداء مميز وحصد الثلاث نقاط.

ومن المقرر أن تنطلق مباريات اليوم في الدوري السعودي للمحترفين، عند الساعة السادسة مساء، حيث يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء ضد الشباب، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.

وتُقام مباراتان عند الساعة التاسعة مساء، حيث يلعب الهلال ضد الرياض على إستاد الأمير فيصل بن فهد، فيما يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح ضيفًا على الخليج في إستاد الأمير محمد بن فهد في الدمام.