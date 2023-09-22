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في الجولة السابعة

ترتيب الدوري السعودي للمحترفين بعد مباريات الخميس

الجمعة ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٤٤ صباحاً
ترتيب الدوري السعودي للمحترفين بعد مباريات الخميس
المواطن - فريق التحرير

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نجح نادي الاتحاد في الصعود لـ صدارة ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، وذلك بعد الفوز مساء أمس على الفتح بنتيجة 2/ 1 في الجولة السابعة.

وكانت مباريات أمس الخميس في افتتاح الجولة السابعة “جولة نحلم ونحقق” قد انتهت بفوز الاتفاق على الطائي بنتيجة 4/ 3، وفوز التعاون على الرائد بنتيجة هدفين لهدف، وتعادل ضمك ضد الهلال، وفوز الاتحاد على الفتح بنتيجة 2/ 1، وفوز الشباب على الحزم بنتيجة 4/ 1.

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ترتيب الدوري السعودي

ويتواجد الاتحاد في الصدارة برصيد 18 نقطة، الهلال ثانيًا برصيد 17 نقطة، التعاون ثالثًا برصيد 16 نقطة، الاتفاق رابعًا برصيد 16 نقطة، الأهلي خامسًا برصيد 15 نقطة، النصر سادسًا برصيد 12 نقطة، الفتح سابعًا برصيد 11 نقطة، الوحدة ثامنًا برصيد 9 نقاط، الشباب تاسعًا برصيد 8 نقاط، الطائي عاشرًا برصيد 7 نقاط.

الشباب والحزم

ويحتل نادي الفيحاء المركز الـ 11 برصيد 6 نقاط، أبها في المركز الـ 12 برصيد 6 نقاط، الخليج في المركز الـ 13 برصيد 5 نقاط، الأخدود في المركز الرابع عشر برصيد 4 نقاط، ضمك في المركز الخامس عشر برصيد 4 نقاط، الرائد في المركز الـ 16 والرياض في المركز الـ 17 ولكل منهما 4 نقاط.

الاتحاد ضد الفتح

وفي المركز الـ 18 نادي الحزم برصيد 3 نقاط.

الهلال وضمك - ميتروفيتش

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