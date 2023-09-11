ترتيب المجموعة الثانية بعد فوز منتخب هولندا على إيرلندا

حقق منتخب هولندا أمس فوزًا ثمينًا على حساب منتخب إيرلندا بنتيجة هدفين لهدف، وذلك ضمن مباريات الجولة السادسة من تصفيات كأس أمم أوروبا 2024.

وكان المنتخب الإيرلندي تقدم بالهدف الأول عبر اللاعب ” آدام إدا” في الدقيقة الرابعة ثم سجل المنتخب الهولندي هدفين عبر كل من ” كودي جاكبو وفاوت فيجهورست”.

ترتيب منتخب هولندا

ويتواجد المنتخب الهولندي في المركز الثالث في المجموعة الثانية برصيد 9 نقاط، بينما تجمد رصيد منتخب إيرلندا عند 3 نقاط في المركز الرابع.

وكانت مباريات أمس في تصفيات يورو 2024، انتهت بفوز كازاخستان على إيرلندا الشمالية بهدف دون رد، وفازت مولدوفا على جزر فاروه بهدف دون رد، وفازت الدنمارك على فنلندا بهدف نظيف، بينما فاز منتخب الجبل الأسود على بلغاريا بهدفين لهدف، وفازت سلوفينيا على سان مارينو برباعية دون رد، بينما فاز المنتخب الصربي على ليتوانيا بثلاثية لهدف، وفازت اليونان على منتخب جبل طارق بخماسية دون رد، أما منتخب ألبانيا ففاز على بولندا بثنائية دون رد، بينما فاز المنتخب الهولندي على إيرلندا بثنائية لهدف.

وكان منتخب هولندا وصل لـ ربع نهائي كأس العالم 2022 في قطر حيث ودع البطولة على يد المنتخب الأرجنتيني بركلات الجزاء الترجيحية.